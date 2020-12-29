 Путин подписал закон, разрешающий признавать ″иноагентами″ физлиц | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2020

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Россия

Путин подписал закон, разрешающий признавать "иноагентами" физлиц

Минюст России начал вносить в список "иноагентов" отдельных граждан еще до утверждения закона президентом.

Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в российское законодательство, касающееся "иностранных агентов". Это следует из закона, размещенного в среду, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем, Министерство юстиции РФ начало вносить в список "иноагентов" физических лиц еще 28 декабря - за два дня до официального утверждения поправок главой государства.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", был включен основатель движения "За права человека" Лев Пономарев. В перечень также вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.

Поправки одобрены российским парламентом 

Поправки в законодательные акты были приняты 23 декабря российской Госдумой и 25 декабря одобрены Советом Федерации.

Изменения позволяют признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

Закон дает следующее определение физического лица - "иностранного агента": "Физическое лицо может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства  политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Критерии зачисления в "иноагенты"

Согласно новому закону, человека можно признать "иноагентом", если он получает из-за рубежа деньги, имущественную или организационно-методическую помощь. Граждане - "иностранные агенты" должны подать заявку о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств. Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к гостайне.

Некоммерческие организации, получившие статус "иноагентов", должны передавать в Минюст РФ программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а затем - отчеты о проделанной работе. СМИ при публикации материалов о человеке или организации - "иностранном агенте", а также материалов, подготовленных ими, должны указывать, что это материалы об "иностранных агентах". Данное требование не распространяется на блогеров и обычных граждан.

Уголовная ответственность

Другой закон, принятый Госдумой России 23 декабря во втором и третьем чтениях, вводит уголовную ответственность - до пяти лет лишения свободы - в отношении физических лиц, признанных "иностранными агентами", которые не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не подали отчет о своей деятельности.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому "иноагентом" можно признать человека, участвующего в создании СМИ - "иностранного агента" или распространяющего сообщения такого СМИ и при этом получающего деньги из-за рубежа.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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