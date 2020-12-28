Лев Пономарев о попадании в список СМИ-"иноагентов": Будем защищаться коллективно

Российский правозащитник Лев Пономарев стал одним из первых физических лиц, попавших в список СМИ-"иноагентов". В понедельник, 28 декабря, Минюст РФ внес в этот реестр основателя движения "За права человека" и еще четырех человек - трех журналистов, сотрудничающих с "Радио Свобода", и активистку Дарью Апахончич.

Изначально в этот перечень могли включать только средства массовой информации. Но в конце 2019 года был принят закон о возможности внесения в него лиц, получающих иностранное финансирование и распространяющих "предназначенные для неограниченного круга лиц" материалы, в том числе в интернете. DW спросила Пономарева, почему его решили внести в этот список одним из первых и как это повлияет на его деятельность.

DW: Как вы отреагировали на новость о включении вас в список СМИ-"иноагентов"?

Лев Пономарев

Лев Пономарев: С одной стороны, это было ожидаемо. Я давно уже шучу, что буду первым в России трижды "иностранным агентом" (ранее "иноагентом" признали и ликвидировали правозащитную организацию Пономарева. - Ред.). Тем не менее, все равно немножко неожиданно. И главное, что я в списке журналистов, хотя я вообще-то не журналист. (В этом списке. - Ред.) издания известные, и я им доверяю. В этом смысле мне вполне уютно там.

- Понимаете, почему именно вы оказались в числе первых людей, внесенных в реестр?

- Могу предположить, что я являюсь оппонентом организации, которая называется на три буквы - ФСБ. Я восемь лет получал президентские гранты, меня их лишили. Потом лишили юридического лица мою организацию "За права человека".

Вполне очевидно, это связано с тем, что в большинстве дел, которыми я занимаюсь, моим оппонентом является ФСБ. Я много занимаюсь организацией общественных кампаний в защиту фигурантов резонансных дел. Например, "Свидетелей Иеговы", "Хизб ут-Тахрир" (обе организации запрещены в России. - Ред.), дела "Сети". Я был одним из первых правозащитников, занявшихся делом "Сети". Эта движуха очень раздражает руководство ФСБ.

- Что теперь будете делать?

- С людьми из этого списка мы будем создавать сетевое сообщество, может, НКО "иностранных агентов". А что нам делать? Надо думать, как себя защищать - уже коллективно. Причем там разные люди - я их не знаю пока. Но будем знакомиться.

- По закону, вам теперь надо создавать юрлицо и маркировать свои материалы припиской, что вы "иноагент". Вы готовы к этому?

- Да, я уже ищу себе для этого какую-то картинку. Она у меня есть - как-то на день рождения ребята сделали из меня настоящего "иностранного агента" - черные очки и все такое. Вот у меня будет такой лейбл.

А насчет юрлица - вопрос. Я уже руковожу юрлицом, признанным "иностранным агентом". Надо ли мне еще одно юрлицо регистрировать… Но надеюсь, министерство юстиции меня проконсультирует.

- Вы говорили, что бесплатно пишете в блоге на "Эхе Москвы", а еще публикуетесь в "Новой газете". Продолжите это делать?

- Конечно, буду писать, просто буду подписываться "иностранным агентом". Я уже привык к этому статусу. И замечу, что большого ущерба это мне не нанесло. Количество людей, которые ко мне обращаются, не уменьшилось. А может, и стало даже больше.

Мы видим, что все больше людей читают интернет и меньше смотрят телевидение. Доверия к власти все меньше, все больше людей разочарованы ей. Я бы сказал, что функции "иноагента" становятся все более популярными. Положительная коннотация (этого статуса. - Ред.) все увеличивается.

- Как вам кажется, для чего вообще введена такая норма?

- По-моему, люди делают себе карьеру, они хотят быть в тренде. А вообще, это глупость какая-то.

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