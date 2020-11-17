Правозащитники об "иноагентах"-физлицах: Законы РФ все более абсурдны

Во вторник, 8 декабря, Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, расширяющий толкование понятия "иностранный агент". Теперь в соответствующий реестр могут попасть и незарегистрированные объединения граждан РФ, и сами граждане (как физлица), если Минюст заподозрит их в политической деятельности. Такие люди не смогут работать на государственной и муниципальной службе, на своих материалах должны будут ставить отметку "иностранный агент". Что думают об этом те, против кого потенциально направлен новый документ?

Виталий Аверин, член совета незарегистрированного движения за права избирателей "Голос". Движение отказалось от статуса юридического лица после того, как Минюст признал его "иноагентом".

- Вопрос состоит в том, как государство будет доказывать иностранное финансирование незарегистрированного объединения. Наверное, сначала Минюст найдет его информационный ресурс, на котором размещались якобы политические публикации. Затем они попытаются доказать, что у ресурса был иностранный источник финансирования. С этим сложнее.

Зал пленарных заседаний Госдумы РФ

Например, у нас нет иностранного финансирования, но возможны провокации. Возможно и притягивание за уши. Человек принял участие в мероприятии, которое устроила организация с иностранным финансирование, а потом, независимо от этого, организовал митинг - и все, ты физлицо-"иноагент".

В силу исторической памяти и пропаганды этот статус людьми воспринимается негативно. Расскажу на своем примере. Сейчас (по телевизору. - Ред.) идет серия репортажей об НКО-"иноагентах". Меня там даже не называли по имени, только лицо показали. Какие-то знакомые родителей посмотрели этот выпуск и пишут маме: "А что, твой сын - иностранный шпион?". Вот такая иллюстрация, зачем это все делается - чтобы маргинализировать тебя и усложнить коммуникацию с окружающими.

Игорь Каляпин, председатель "Комитета против пыток". После очередного признания организации "иностранным агентом" она отказалась от статуса юрлица

- С точки зрения права, эта норма невыполнима. Незарегистрированная организация технически и теоретически не может получать иностранного финансирования. У нее нет счета и баланса, она не может владеть имуществом. Было бы у нас правовое государство, я бы посмеялся и сказал: приняли закон и черт с ним.

Игорь Каляпин

К сожалению, на основе нашего опыта я представляю, как это будет реализовано. Последний раз "Комитет против пыток" признали "иностранным агентом", несмотря на то, что никакого иностранного финансирования он не получал. Источниками финансирования были три физлица - я, мой заместитель и какая-то гражданка из города Пермь.

Эти деньги и посчитали иностранным финансированием. Никто даже ничего не доказывал. Нам просто сказали, что есть основания полагать, что мы получили деньги от зловредных иностранных спецслужб. Наверное, по такой же логике министерство юстиции будет объявлять "иностранными агентами" какие-то незарегистрированные объединения и физлиц.

Это законодательство (об "иностранных агентах". - Ред.) было придумано и становится все более абсурдным с 2011 года. Это наглядная тенденция к сокращению прав гражданского общества и удушению любого отличного от властей мнения.

Лев Пономарев, после ликвидации его движения "За права человека" Верховным судом РФ заявил, что теперь движение будет незарегистрированным

- Этот закон - "подарок" правозащитникам к 10 декабря (День прав человека. - Ред.). При этом законодатели никак не подойдут к тому, чтобы сажать всех, кто имеет связи за границей. Они крутятся вокруг этого, но посадить не решаются, хотя к этому идут.

Лев Пономарев

Внутренней политикой в России руководит не Путин. Этим занимаются другие люди, в основном из ФСБ, которые стараются угадать его желания и решить собственные проблемы. Вот поэтому и принимаются такие "грязные" законы, написанные на коленке. "Грязные" как по содержанию, так и по технике исполнения.

ФСБ пытается разгромить любую возможность сопротивления себе, пересажать как можно больше людей и выдавить за границу. Был "философский пароход", а сейчас будет "правозащитный самолет". А потом - железный занавес. При этом существуют противоречия в намерениях эфэсбэшников и политической элиты, которая имеет заграничные счета. Рано или поздно мы эти противоречия увидим.

Наши власти любят ссылаться на американский аналог закона об иностранных агентах - акт FARA (Foreign Agents Registration Act. - Ред.). Но они его грубо искажают. Этот акт подразумевает, что иностранный агент работает непосредственно по поручению иностранного правительства.

Вот я получаю грант комитета ООН против пыток. Этот комитет - не государство. ООН учредил, в числе прочих, и СССР. И тем не менее моя организация признается "иностранным агентом". А вообще следует обратить внимание на опыт Европы, где никакого закона FARA нет.

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