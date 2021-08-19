  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Движение "Голос"

Публикации по теме

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Жители оккупированных регионов Украины голосуют на региональных выборах РФ, сентябрь 2023 года

Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?

Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?

Как проголосуют в условиях войны и стоит ли ЕС признавать выборы в РФ? DW о дискуссии в Немецком Сахаровском обществе.
Политика8 сентября 2023 г.
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, архивное фото

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

На "Голос" в РФ оказывается жесткое давление. Что это за организация и как давно она борется за честные выборы?
Общество18 августа 2023 г.
Человек бросает бюллетень в избирательную урну

"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

Выборы губернаторов в 26 субъектах РФ в 2023 году пройдут без реальной конкуренции, следует из доклада движения "Голос".
Политика16 августа 2023 г.
"Голос" регулярно проводит обучающие семинары для наблюдателей на выборах

Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет наблюдать за выборами

Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет наблюдать за выборами

По словам Памфиловой, члены движения "Голос" не будут поражены в правах как наблюдатели.
Политика20 августа 2021 г.
В офисе движения "Голос"

Выборы в Госдуму: "Голос" будет в роли "иноагента"

Выборы в Госдуму: "Голос" будет в роли "иноагента"

Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Как это повлияет на предвыборную кампанию?
Политика20 августа 2021 г.
external

"Голос" внесли в новый список иноагентов

"Голос" внесли в новый список иноагентов

За месяц до выборов в Госдуму минюста РФ начал вести новый реестр незарегистрированных иноагентов.
Политика19 августа 2021 г.03:09 мин.
Показать больше