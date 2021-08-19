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Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей.
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Контекст
Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?
Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?
Как проголосуют в условиях войны и стоит ли ЕС признавать выборы в РФ? DW о дискуссии в Немецком Сахаровском обществе.
Политика
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"
"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"
На "Голос" в РФ оказывается жесткое давление. Что это за организация и как давно она борется за честные выборы?
Общество
18.08.2023
18 августа 2023 г.
"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора
"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора
Выборы губернаторов в 26 субъектах РФ в 2023 году пройдут без реальной конкуренции, следует из доклада движения "Голос".
Политика
16.08.2023
16 августа 2023 г.
Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет наблюдать за выборами
Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет наблюдать за выборами
По словам Памфиловой, члены движения "Голос" не будут поражены в правах как наблюдатели.
Политика
20.08.2021
20 августа 2021 г.
Выборы в Госдуму: "Голос" будет в роли "иноагента"
Выборы в Госдуму: "Голос" будет в роли "иноагента"
Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Как это повлияет на предвыборную кампанию?
Политика
20.08.2021
20 августа 2021 г.
"Голос" внесли в новый список иноагентов
"Голос" внесли в новый список иноагентов
За месяц до выборов в Госдуму минюста РФ начал вести новый реестр незарегистрированных иноагентов.
Политика
19.08.2021
19 августа 2021 г.
03:09 мин.
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