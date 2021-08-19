Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет продолжить наблюдать за выборами

Участники общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", внесенного Минюстом РФ в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, смогут работать наблюдателями на выборах. Об этом в пятницу, 20 августа, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Насколько я знаю, в активе этого движения сейчас около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели... Они смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что категорически не согласна с точкой зрения "Голоса" относительно трехдневного голосования. "Я полностью отвергаю тезис о том, что три дня голосования увеличивают риск фальсификаций. Отвергаю, потому что мы практически не оставили для этого ни одной лазейки", - указала она.

Движение "Голос" продолжит работу

Основанное в 2000 году движение "Голос" объединяет россиян , занимающихся независимым наблюдением за выборами. В 2013 году "Голос" был признан НКО-иноагентом. В 2016 году суд в Москве ликвидировал организацию по иску столичного управления Минюста РФ. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация.

18 августа Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. "Голос" стал первой организацией в этом списке. В тот же день движение на своем сайте заявило, что продолжит работу."То, что сейчас происходит, значит одно: власти понимают, что не смогут получить желаемый результат на выборах честно и боятся массового независимого наблюдения. Поэтому активным гражданам, несмотря ни на что, нужно принять самое деятельное участие в выборах депутатов Госдумы", - указывается в заявлении.

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