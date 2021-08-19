 Глава ЦИК РФ: ″Голос″ сможет продолжить наблюдать за выборами | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

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Россия

Глава ЦИК РФ: "Голос" сможет продолжить наблюдать за выборами

Элла Памфилова заявила, что члены движения в защиту прав избирателей не будут поражены в правах и смогут пойти наблюдателями туда, куда посчитают нужным.

Голос регулярно проводит обучающие семинары для наблюдателей на выборах

"Голос" регулярно проводит обучающие семинары для наблюдателей на выборах

Участники общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", внесенного Минюстом РФ в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, смогут работать наблюдателями на выборах. Об этом в пятницу, 20 августа, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Насколько я знаю, в активе этого движения сейчас около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели... Они смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что категорически не согласна с точкой зрения "Голоса" относительно трехдневного голосования. "Я полностью отвергаю тезис о том, что три дня голосования увеличивают риск фальсификаций. Отвергаю, потому что мы практически не оставили для этого ни одной лазейки", - указала она.

Движение "Голос" продолжит работу

Основанное в 2000 году движение "Голос"  объединяет россиян , занимающихся независимым наблюдением за выборами. В 2013 году "Голос" был признан НКО-иноагентом. В 2016 году суд в Москве ликвидировал организацию по иску столичного управления Минюста РФ. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация.

18 августа Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. "Голос" стал первой организацией в этом списке. В тот же день движение на своем сайте заявило, что продолжит работу."То, что сейчас происходит, значит одно: власти понимают, что не смогут получить желаемый результат на выборах честно и боятся массового независимого наблюдения. Поэтому активным гражданам, несмотря ни на что, нужно принять самое деятельное участие в выборах депутатов Госдумы", - указывается в заявлении.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 19, 2012. Office of Golos, an election monitoring organisation that is heavily funded by USAid, a United States federal government agency. (Photo ITAR-TASS/ Alexandra Krasnova) | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Krasnova

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