Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр "иноагентов"

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" внесено в новый реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте министерства юстиции России в среду, 18 августа. "Голос" стал первой внесенной в него незарегистрированной организацией.
Ранее сообщалось, что Минюст создаст еще один реестр "иностранных агентов", в который будет вносить незарегистрированные общественные организации, не имеющие при этом юридического лица. Данные организации должны получать финансирование из-за рубежа и вести в России политическую деятельность. До этого министерство вело два реестра "иноагентов" - зарегистрированных НКО и СМИ.
Движение "Голос", основанное в 2000 году, является российской неправительственной организацией по общественному наблюдению за выборами и занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и сервисов "Карта нарушений", СМС-ЦИК, WikiУИКи, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса.
В 2013 году "Голос" был признан "НКО-иноагентом". В 2016 году Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации данного движения. После этого "Голос" продолжил работу в качестве незарегистрированной организации.
Смотрите также:
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Старт от памятника Маяковскому
Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Самая массовая точка - у Пушкина
По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Многочисленные плакаты с протестными лозунгами
Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Тысячи возмущенных граждан
Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Воздушные шары
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Не только молодежь
В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
"Не мешайте проходу других граждан"
На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Ни шагу с тротуара
Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Соратники Немцова
Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
На митинг как на праздник
28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".
Автор: Евлалия Самедова, Москва