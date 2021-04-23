Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр "иноагентов"

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" внесено в новый реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте министерства юстиции России в среду, 18 августа. "Голос" стал первой внесенной в него незарегистрированной организацией.

Ранее сообщалось, что Минюст создаст еще один реестр "иностранных агентов", в который будет вносить незарегистрированные общественные организации, не имеющие при этом юридического лица. Данные организации должны получать финансирование из-за рубежа и вести в России политическую деятельность. До этого министерство вело два реестра "иноагентов" - зарегистрированных НКО и СМИ.

Движение "Голос", основанное в 2000 году, является российской неправительственной организацией по общественному наблюдению за выборами и занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и сервисов "Карта нарушений", СМС-ЦИК, WikiУИКи, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса.

В 2013 году "Голос" был признан "НКО-иноагентом". В 2016 году Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации данного движения. После этого "Голос" продолжил работу в качестве незарегистрированной организации.

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