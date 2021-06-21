"Голос": В России пассивного избирательного права лишены 9 млн человек

В России в настоящее время не менее 9 млн человек лишены пассивного избирательного права, то есть не могут быть избранными в органы власти. Это около восьми процентов от общего числа избирателей и в ближайшее время ситуация лишь ухудшится, говорится в итоговом варианте Аналитического доклада общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", обнародованном во вторник, 22 июня.

"Вступление в силу новых "антиэкстремистских" поправок и признание экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального ведут к тому, что под ударом в ближайшее время могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан", - поясняется в документе.

Ухудшение ситуации в сфере избирательного права

В докладе отмечается, что в сравнении с 2016 годом, когда проходили предыдущие парламентские выборы, ситуация с правом граждан быть избранными существенно ухудшилась.

С тех пор было уже две волны ограничений пассивного избирательного права: в 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане лишаются пассивного избирательного права, а в июне 2021 года в силу вступили поправки, лишающие права быть избранными лиц, "причастных" к деятельности организаций, которые были признаны "экстремистскими".

Всего же с момента распада СССР это уже четвертая волна наступления на избирательные права граждан (первая была в 2006 -2007 годах, а вторая - в 2012 - 2014 годах), говорится в документе.

Современные "лишенцы"

По оценкам аналитиков "Голоса", самую большую категорию современных "лишенцев" составляют граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство (более 6 млн человек). Только за период с 2010 по 2020 годы еще более 300 тыс. человек осуждены по сфабрикованным делам по наркотической статье 228 УК РФ (самое громкое из них - "дело Голунова"). При этом в докладе отмечается, что число пораженных в правах на данный момент должно быть существенно выше, поскольку ограничения могут действовать длительный срок после отбытия наказания.

По данным "Голоса", за десять лет по "экстремистским" уголовным статьям были осуждены 3363 человека. Между тем по аналогичным административным составам лишь за 2020 год за производство или распространение "экстремистских" материалов, а также за пропаганду либо публичное демонстрирование "экстремистской" символики были осуждены 4096 человек. С учетом новых "антиэкстремистских" поправок это число вскоре может вырасти многократно, констатируют авторы доклада.

В зоне риска могут оказаться еще около 10 тысяч человек, привлеченных за последние месяцы к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за организацию или участие в несогласованных акциях ("дадинская статья").

Репрессивность законодательства

Движение "Голос" отмечает, что действующее в РФ избирательное законодательство по количеству оснований для лишения пассивного избирательного права и по числу затронутых этими ограничениями лиц уже превосходит по репрессивности советские законы, начиная, как минимум, с 1961 года, когда в УК СССР было упразднено поражение в политических правах как дополнительная мера наказания.

"Реальная цель последних поправок - не защита суверенитета народа как источника власти, а максимальное его ограничение, фильтрация неугодных действующей власти кандидатов", - констатируют аналитики.

В докладе "Голоса" подчеркивается, что лишение пассивного избирательного права в России происходит автоматически, действует безусловно по максимально установленным срокам и не может быть сокращено. Аналитики также отмечают, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает такое недифференцированное лишение избирательных прав группы лиц несовместимым со статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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