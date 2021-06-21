 ″Голос″: В России пассивного избирательного права лишены 9 млн человек | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Голос": В России пассивного избирательного права лишены 9 млн человек

По подсчетам общественного движения "Голос", права быть избранным в ближайшее время лишатся еще сотни тысяч россиян. Это связано с вступлением в силу новых "антиэкстремистских" поправок.

Избиратель опускает в урну бюллетень

В России в настоящее время не менее 9 млн человек лишены пассивного избирательного права, то есть не могут быть избранными в органы власти. Это около восьми процентов от общего числа избирателей и в ближайшее время ситуация лишь ухудшится, говорится в итоговом варианте Аналитического доклада общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", обнародованном во вторник, 22 июня.

"Вступление в силу новых "антиэкстремистских" поправок и признание экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального ведут к тому, что под ударом в ближайшее время могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан", - поясняется в документе.

Ухудшение ситуации в сфере избирательного права

В докладе отмечается, что в сравнении с 2016 годом, когда проходили предыдущие парламентские выборы, ситуация с правом граждан быть избранными существенно ухудшилась.

С тех пор было уже две волны ограничений пассивного избирательного права: в 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане лишаются пассивного избирательного права, а в июне 2021 года в силу вступили поправки, лишающие права быть избранными лиц, "причастных" к деятельности организаций, которые были признаны "экстремистскими".

Всего же с момента распада СССР это уже четвертая волна наступления на избирательные права граждан (первая была в 2006 -2007 годах, а вторая - в 2012 - 2014 годах), говорится в документе.

Современные "лишенцы"

По оценкам аналитиков "Голоса", самую большую категорию современных "лишенцев" составляют граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство  (более 6 млн человек). Только за период с 2010 по 2020 годы еще более 300 тыс. человек осуждены по сфабрикованным делам по наркотической статье 228 УК РФ (самое громкое из них - "дело Голунова"). При этом в докладе отмечается, что число пораженных в правах на данный момент должно быть существенно выше, поскольку ограничения могут действовать длительный срок после отбытия наказания.

По данным "Голоса", за десять лет по "экстремистским" уголовным статьям были осуждены 3363 человека. Между тем по аналогичным административным составам лишь за 2020 год за производство или распространение "экстремистских" материалов, а также за пропаганду либо публичное демонстрирование "экстремистской" символики были осуждены 4096 человек. С учетом новых "антиэкстремистских" поправок это число вскоре может вырасти многократно, констатируют авторы доклада.

В зоне риска могут оказаться еще около 10 тысяч человек, привлеченных за последние месяцы к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за организацию или участие в несогласованных акциях ("дадинская статья").

Репрессивность законодательства

Движение "Голос" отмечает, что действующее в РФ избирательное законодательство по количеству оснований для лишения пассивного избирательного права и по числу затронутых этими ограничениями лиц уже превосходит по репрессивности советские законы, начиная, как минимум, с 1961 года, когда в УК СССР было упразднено поражение в политических правах как дополнительная мера наказания.

"Реальная цель последних поправок - не защита суверенитета народа как источника власти, а максимальное его ограничение, фильтрация неугодных действующей власти кандидатов", - констатируют аналитики.

В докладе "Голоса" подчеркивается, что лишение пассивного избирательного права в России происходит автоматически, действует безусловно по максимально установленным срокам и не может быть сокращено. Аналитики также отмечают, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает такое недифференцированное лишение избирательных прав группы лиц несовместимым со статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Смотрите также:

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:42

"Тотальная зачистка" или Как Кремль избавляется от несистемной оппозиции (03.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Хотят сохранить власть, но Путин не вечен: кремлинологи в ФРГ об атаке на оппозицию в РФ. DW Новости (02.06.2021)  

"Россия больше, чем Путин": что западные эксперты говорят об атаке на оппозицию? (02.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Четыре сценария для Беларуси: с Лукашенко, с Россией или без них  

Представитель бизнеса ФРГ в Беларуси: Если санкции введут, мы подчинимся  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  