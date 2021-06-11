Комментарий: 30 лет на русских горках - новая Россия сбилась с пути

12 июня - День России. В 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а спустя год прошли первые свободные выборы президента. С некоторой натяжкой можно назвать эту дату днем рождения новой России - страны, которая пошла по пути демократических реформ, рыночной экономики и открытости миру. Однако на этом пути было много развилок, и, в итоге, мы явно сбились с пути. Нынешняя Россия игнорирует принципы и идеалы, которые формировали страну в начале 90-х.

Первое свободное поколение России

Россияне, рожденные в середине 90-х годов, стали, кажется, первым по-настоящему свободным поколением: они не успели попасть под каток лицемерной советской идеологии. В школах им не приходилось вступать в комсомол ради карьеры. Они не познали на собственном опыте, что такое железный занавес.

Татьяна Фельгенгауэр

Наше видение мира формировалось в другой стране: свободной на грани анархии, с разнообразными СМИ, с яркой политической жизнью. Хотя экономическая ситуация была не лучшей, страна уже преодолевала нищету, и уже никого не выгоняли из класса за джинсовую куртку. Поколение середины 90-х стало свидетелем самых стремительных изменений в современной истории во всех сферах: технологической, политической, культурной. Это поколение дышало свободой. Эти 35-40 летние люди, которые выросли в условиях становления новой России, могли стать самой активной и эффективной частью гражданского общества, работать на благо страны, развивать все те институты, которые строились на их глазах. Однако что-то пошло не так.

Стать частью системы - не лучший выбор

У активного россиянина, если он хочет участвовать в жизни страны и добиваться успеха, в 2021 году есть только один вариант - стать частью системы, выстроенной режимом Владимира Путина. Тем, кто не готов быть лояльным, остаются два варианта: уехать или рисковать - работой или даже свободой. Поколение, выросшее свободным, оказалось или в автозаке или в тисках лояльности.

Но убить дух свободы непросто, и это поколение по-прежнему пытается бороться за власть на выборах, хотя получается не очень. Делать независимую журналистику - с этим тоже проблемы. Строить высокотехнологичные компании - правда, за рубежом. Россияне, которые находятся в самом расцвете физических и умственных сил, оказались не нужны государству именно из-за того, что слишком свободны внутри. В них сохранился кусочек той новой России, которую нынешняя власть объявила лихой и враждебной.

Где мы свернули не туда?

Как же так вышло? Что это были за крутые горки, по которым неслась молодая страна, которую в какой момент выкинуло с пути демократических реформ в болото реакции? Кто-то говорит про 93-й год, кто-то - про выборы 96-го. Но факт остается фактом: режим Владимира Путина взял из 90-х все самое плохое, оставив за бортом все ценности и идеалы. Нет больше свободы слова, зато есть контролируемые СМИ, полные пропагандистского угара. Это один из урок выборов 96-го: кто управляет кнопками телевизора, тот управляет общественным мнением.

Нет свободных выборов, на которых может проиграть любимый начальник, за которым ты носишь портфель. Нет и свободного суда, который может признать неконституционными те или иные законы и указы. Кто-то считает, что это ошибка Ельцина и его окружения - операция "Преемник" вместо проведения полноценных выборов. Каждый будет прав. Развилки 93-го, 96-го и 99-го привели нас туда, где мы находимся. В страну, в которой власть одновременно чтит КГБ и Александра III, но не конституцию и права граждан.

Время перемен

Какое поколение сможет переломить эту ситуацию? То, что формировалось в первые годы новой России, или то, что выросло в 10-е? Те россияне, которые дышали свободой в детстве и отрочестве, или те, которые не видели иного президента, кроме Владимира Путина? 30 лет - слишком малый в исторической перспективе срок, чтобы анализировать путь, который прошла страна. Сейчас кажется, что за короткий отрезок времени мы пережили головокружительные виражи, после которых угодили в болото, и нас постепенно затягивает на дно. Возможно, время все сгладит и поможет осознать пройденный путь. В активную фазу войдет следующее поколение, и оно вновь будет не похоже на предыдущее: сверстники новой России, затем те, кто младше, рано или поздно мы вернемся к идеям демократии и уважения гражданских прав и свобод. А пока в России неприкосновенной остается лишь одна свобода - внутренняя.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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