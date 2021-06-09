Что говорят и пишут в Германии об окончательном запрете ФБК и других структур Навального

Новость о том, что Московский городской суд в среду, 9 июня, полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального, пришла в Германию только поздно вечером. В утренние выпуски немецких газет за 10 июня она не попала. Но появилось много комментариев в онлайн-версиях ведущих изданий.

ZEIT ONLINE: Оппозиции в России заткнули рот

Так, ZEIT ONLINE напоминает, что теперь сторонники Алексея Навального не только лишены возможности участвовать в предстоящих в сентябре думских выборах, но не смогут и организовывать уличные протесты, митинги и демонстрации, предвыборные собрания, получать денежные переводы из-за границы и вообще распространять какую-либо информацию.

Карикатура Сергея Елкина

Кроме того, указывает издание, Московский городской суд еще и изъял в пользу государства всю собственность признанных экстремистскими организаций, то есть экспроприировал ее. ZEIT ONLINE цитирует и самого Навального, который в Instagram призвал своих сторонников не отчаиваться: "Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет".

FAZ: новый этап политических репрессий в России

Московский корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt) пишет, что "сфабрикованное с самого начала дело знаменует собой начало качественно нового этапа политических репрессий в России: сотни тысяч россиян, поддерживавшие организации Навального, которые исключительно мирными средствами боролись с коррупцией и за участие в выборах, теперь приравниваются к террористам - таким как, например, из "Исламского государства".

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Фридрих Шмидт также обращает внимание на фактическое лишение сторонников Навального пассивного избирательного права. Причем, напоминает он, после того, как в прошлую пятницу Путин подписал так называемый "закон против ФБК", в который после первого чтения были внесены изменения, они не смогут баллотироваться не только в Госдуму, но и в законодательные органы любого уровня. Это было сделано потому, предполагает Шмидт, что в Кремле "вспомнили об успехах сподвижников Навального в сентябре прошлого года на коммунальных выборах в Томске и Новосибирске".

Газета Frankfurter Rundschau напоминает в этой связи о том, что лишение пассивного избирательного права непосредственно касается таких деятелей из окружения Навального как бывшая юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и экс-глава московского штаба Олег Степанов, которые собирались выдвигать свои кандидатуры на сентябрьских выборах в Госдуму.

Депутаты бундестага: ввести мораторий на "Северный поток - 2"

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) также считает, что "запрет организаций российского оппозиционера Навального является частью масштабной антидемократической кампании Кремля". Цель, по мнению депутата, в преддверии думских выборов заставить замолчать оппозицию. Самого Навального вначале отравили, а потом посадили, напоминает он, а Дмитрий Гудков из-за страха оказаться за решеткой бежал в Украину.

Александер Ламбсдорфф

Ламбсдорфф призывает немецкое правительство не бросать на произвол судьбы "людей в России, которые, рискуя жизнью, борются за демократию и свободу" и в качестве сигнала российскому президенту ввести мораторий на завершение сооружения газопровода "Северный поток - 2".

Председатель парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) заявила в интервью DW, что для нее очевидно, что "перед выборами в Госдуму Путин и Кремль стараются заткнуть рот оппозиции, навесить на нее ярлык преступности и лишить ее даже потенциальной возможности участвовать в будущих выборах".

Как и Ламбсдорфф, она тоже выступает за использования "Северного потока - 2" в качестве рычага нажима на Кремль и напоминает, что со своим положительным отношением к этому газопроводному проекту Германия действовала вразрез с интересами ее партнеров по Европейскому Союзу. Мораторий на этот проект, заявила Йенсен, должен будет действовать до тех пор, пока не будет установлено, кто стоит за отравлением Алексея Навального.

"Удар по демократии в самой России"

Эксперт по вопросам внешней политики фракции социал-демократов Нильс Шмид (Nils Schmid) в интервью DW назвал решение Мосгорсуда тяжелым ударом, в первую очередь, для демократии в самой России: "Политического разнообразия становится все меньше, выборы становятся все меньше выбором из различных политических альтернатив - и, к сожалению, тема коррупции теперь будет играть куда меньшую роль в избирательной кампании".

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