Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

Московский городской суд в среду, 9 июня, полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального", сообщили корреспонденты DW с места событий.

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". По данным пресс-службы суда, решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

По данным адвокатов "Команды 29", у стороны защиты есть 10 суток на обжалование постановления, и она непременно это сделает.

Суд согласился с доводами прокуратуры о "цветной революции"

Суд согласился с доводами прокуратуры, что эти три организации "формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России", а их фактическими целями является "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Как ранее сообщил адвокат Иван Павлов, на заседании было также рассмотрено ходатайство Алексея Навального о привлечении его к делу в качестве заинтересованного лица. "Суд отказал Алексею, хотя его имя часто упоминается в документах, поэтому Навальный безусловно имеет отношение к процессу и его права в нем затрагиваются. Но суд посчитал иначе", - рассказал Павлов.

Заседание суда проходило в закрытом режиме

Заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме, поскольку в деле, по версии следствия, есть секретные материалы. Рассекретить эти материалы, о чем просили адвокаты структур, связанных с Навальным, суд отказался. Еще ранее, в ходе предварительного заседания по иску, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Днем ранее прокуратура ограничила работу "Штабов Навального".

В результате ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" под угрозой штрафов было запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им запретили пользоваться банковскими счетами и переводами, за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности.

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