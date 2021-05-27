Приговор Любови Соболь по "квартирному делу" оставлен в силе

Приговор юристу, оппозиционному политику Любови Соболь по так называемому "квартирному делу" о незаконном проникновении в жилье родственников вероятного отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева останется в силе. Такое решение принял во вторник, 8 июня, Перовский суд в Москве, отклонив апелляционную жалобу Соболь и ее адвоката Владимира Воронина на решение суда первой инстанции.

"Шок! Неожиданный поворот российского правосудия (нет)", - иронично прокомментировала команда Соболь данное решение суда на странице политика в соцсети Twitter. Там же приводится выдержка из последнего слова Любови Соболь на апелляционном процессе: "Перед лицом государства в нашей стране человек как букашка: ни прав, ни возможности отстоять справедливость. И такое положение у россиян не только в политических делах, а везде".

"Квартирное" и "санитарное" дела против Любови Соболь

15 апреля 2021 года мировой судья участка №276 Инна Шилободина приговорила Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

С 29 января 2021 года Любовь Соболь находится под домашним арестом в связи с так называемым "санитарным делом" - о распространяемых в интернете призывах к участию в митинге в поддержку Алексея Навального и связанном с ними нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время пандемии коронавируса.

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