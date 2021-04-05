Любовь Соболь против всех: как прошел суд по “квартирному делу”

Так называемое “квартирное дело” в отношении юриста и соратницы Алексея Навального Любови Соболь начали рассматривать по существу в Москве в понедельник, 5 апреля. Соболь обвиняют в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где мог находиться находиться Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который по версии Навального, был участником отравления оппозиционера). Однако, большую часть заседания Соболь провела на улице. Почему так вышло - в материале корреспондента DW.

Первое заседание по существу: что говорит сторона обвинения

Заседание по “квартирному делу” в Перовском районном суде назначили на 10 утра. Любовь Соболь привезли на машине ФСИН, так как она находится под домашним арестом по другому, так называемому “санитарному делу”. В зал суда она вошла в белой майке с надписью “Где уголовное дело Навального?”, а также штативом и мини-камерой в руке. Эту камеру она направила на сидевших напротив женщин - Ирину Кудрявцеву, жену Константина Кудрявцева, и ее мать Галину Субботину. По этому делу они обе признаны потерпевшими.

Любовь Соболь и Алексей Навальный

Поначалу камера никого не смущает, а прокурор Константин Головизнин даже успевает зачитать обвинение Соболь. Оно предъявлено по части 2 статьи 139 УК - о "незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения".

“Соболь проникла в квартиру, введя в заблуждение курьера Владислава Никифорова, который привез в квартиру пиццу… Обладая превосходящей силой, она применила насилие, сдавив своей левой рукой левую руку потерпевшей и пыталась проникнуть в жилище. Она подавила волю Субботиной к сопротивлению”, - говорит он. Между тем в тексте обвинения отмечается, что Соболь нанесла исключительно моральный, а не физический ущерб.

“Уберите камеру”: потерпевшая против съемки заседания

После этого судья судебного участка №276 Перовского района Инна Шилободина все же решает поинтересоваться, снимает ли Соболь что-то на свою камеру. Та подтверждает, что запись идет. Судья в ответ просит камеру выключить, так как разрешения она не давала.

"Камера что, передает коронавирус? Почему вы хотите что-то скрыть? - в свою очередь спрашивает юрист ФБК. - У нас по конституции судебное заседание гласное и открытое. На каком основании вы запретили журналистам снимать заседание?"

Следующие четыре часа именно камера, а не проникновение в жилье Кудрявцевых становится главной темой заседания. Судья просит выключить камеру, для этого объявляется перерыв, Соболь на время убирает камеру, а после перерыва снова достает и начинает запись. И так несколько раз.

Потерпевшая Субботина в какой-то момент говорит, что категорически против съемки: “В процессе могут демонстрироваться детали нашей частной жизни, наша квартира, мой внешний вид. Мои растерянные глаза”.

Тогда прокурор просит привлечь Соболь к административной ответственности по статье 17.3 часть 1 КоАП о неисполнении распоряжения судьи. Снова объявляют перерыв, во время которого в зал суда входит полицейский и двое понятых - женщина и мужчина. От последнего заметно пахнет спиртом, о чем перешучиваются журналисты. Но приставы уверяют, что этого не может быть, так как мужчина - водитель. На Соболь в итоге составляют протокол, но его копию ей не передают.

Соболь: "Дело лживо и сфальсифицировано"

"Граждане, кто не пил, заходим", - приглашает пристав, улыбаясь. Заседание продолжается. А Любовь Соболь снова достает камеру и крепит штатив на столе. Прокурор, негодуя, просит выписать оппозиционерке второй аналогичный протокол.

“Я не согласна с уголовным делом, оно лживо и сфальсифицировано. Сейчас вы запрещаете съемку, потом вы запретите мне говорить”, - настаивает Соболь и отказывается выключать камеру.

Тогда судья просит Соболь выйти из зала. Вернуться ей можно только на время судебных прений. Юрист ФБК выходит, но напоследок говорит, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, который все это время сидел рядом с ней.

Адвокат просит судью перенести заседание, чтобы Соболь могла найти себе нового защитника. Но судья отказывает, ссылаясь на то, что письменного отказа Соболь не было, и продолжает заседание.

“Моральный вред - огромный”: о чем рассказали потерпевшие

К трем часам дня начинается допрос потерпевших. Первой на вопросы прокурора, судьи и адвоката отвечает теща Кудрявцева Галина Субботина. Она - единственная из потерпевших, которая лично контактировала с Соболь 21 декабря, говорит она во время допроса. По ее словам, Соболь вторглась в квартиру, когда Субботина открыла дверь доставщику пиццы, и требовала поговорить с Константином Кудрявцевым. Сам мужчина дома не был, а уехал “в длительную командировку”.

"Соболь схватила за руку и толкала, нарушала мое пространство, и в голосе ее была агрессия. Я не смогла даже пиццу удержать. Три коробки… А моральный вред - огромный, я даже кушать не могла. С 8 утра - один сплошной вред, вред, вред", - рассказывает Субботина.

Также женщина добавляет, что Соболь толкнула ее в сторону тамбура, пытаясь пройти в квартиру. “Было очень больно”, - говорит Субботина. Но объясняет, что повременила с походом к врачу до 30 декабря. Тот выписал ей таблетки.

Адвокат Воронин замечает, что в своих показаниях участковому 21 и 22 декабря Субботина ни разу ничего не сказала про больную руку.

Второй допрашивают еще одну потерпевшую, жену Кудрявцева Ирину. Она говорит, что лично не видела происходящее, так как была все это время за дверью соседней квартиры и слышала только, как Соболь просит поговорить с ее мужем. Также она уточняет, что с Кудрявцевым она разводится и что примерно с 20 декабря он с квартиры съехал. Женщина считает, что ей также был причинен моральный ущерб из-за "стресса, связанного с этим днем".

Показания третьего потерпевшего, сына Константина Кудрявцева, судья зачитывает по бумажке. В них мальчик рассказывает, что ничего лично не видел, так как сидел в самой дальней комнате и занимался удаленно.

Возвращение Соболь на заседание

После прокурор решает допросить двух свидетелей обвинения. Один, курьер Никифоров, который привозил пиццу Кудрявцевым, просидел в суде весь день и, не дождавшись, уехал. Прокурор строго просит его вернуться. В это время объявляют перерыв, и адвокат Воронин успевает выбежать на улицу и взять у Соболь письменное ходатайство об отказе от услуг адвоката.

Судья, тем не менее, отказывается его принять и приглашает второго свидетеля, участкового по району Новокосино Петра Тюлякова. Тот рассказывает, что первым приехал к Галине Субботиной, когда она вызвала полицию 21 декабря. На многие вопросы он отвечает: “Не помню” или “Не могу ответить”. На вопрос, проводил ли он осмотр места инцидента, говорит, что, возможно, это делал другой сотрудник. Тюлякова довольно быстро отпускают.

И тут в зал снова заходит Любовь Соболь. Объясняет, что все это время она гуляла на солнышке во дворе, а теперь ей сказали, что нужно вернуться в зал. "Вы готовы участвовать в судебном заседании?" - спрашивает судья.

Тут под смех журналистов Соболь снова достает камеру. Воронин повторяет, что Соболь отказалась от его услуг, а сам он сейчас уйдет.

Тогда судья наконец принимает ходатайство об отказе от адвоката и переносит заседание на 12 апреля. Разрешит ли судья Соболь присутствовать лично, неизвестно.

Почему Соболь отказалась от адвоката

“Только не спрашивайте меня, что это было. Я сам не понял, - уже на улице говорит адвокат Воронин журналистам. - Видимо, суд единолично взял и отменил собственное решение, что Соболь не может принимать участие в процессе”.

На вопрос, почему его подзащитная отказалась от его услуг, Воронин отвечает, что Соболь не хочет “участвовать в этом цирке” даже через своего представителя. Он снова повторяет, что доводы потерпевшей стороны кажутся ему неубедительными. А все обвинение строится исключительно на показаниях Субботиной, резюмирует он.

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