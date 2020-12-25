Суд 10 марта начнет рассматривать по существу дело Соболь

Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском районном суде Москвы 10 марта приступит к рассмотрению по существу дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста и соратницы Алексея Навального - Любови Соболь. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил адвокат Владимир Воронин.

Он, в частности, заявлял ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, однако запрос был отклонен.

В пресс-службе Перовского суда, в свою очередь, уточнили, что заседание назначено на 10.00 мск.

Штраф Соболь признали законным

Между тем Московский городской суд признал законным постановление Симоновского районного суда Москвы от 22 января об административном штрафе в размере 250 тыс. рублей в отношении Соболь по делу о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Соболь находится под домашним арестом до 23 марта по делу об участии в несанкционированной властями акции 23 января в поддержку Навального.

Отравление Навального

Уголовное дело в отношении Любови Соболь было возбуждено после того, как та позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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