Комментарий: Навальный против ФСБ. Раунд второй



В схватке Алексея Навального с ФСБ политик выглядит гораздо эффектнее и убедительнее, чем спецслужба. Во второй части расследования Навальный представил публике не описание сложной схемы слежки за собой, а показал простой диалог: политик разговаривал по телефону с участником группы предполагаемых отравителей. Но этот диалог производит эффект разорвавшегося снаряда. Собеседник Навального, Константин Кудрявцев, сам того не ведая, подтвердил факты, изложенные в первой части расследования Bellingcat.

Кудрявцев подтвердил, что Навального хотели убить

Алексей Навальный выбрал очень интересную тактику для своей борьбы. Он действует тщательно и не торопится выкладывать на стол все козыри. На этот раз удар был точечным - всего один телефонный разговор. Навальный утверждает, что говорил с Константином Кудрявцевым, военным химиком из института криминалистики ФСБ, одним из восьми раскрытых Bellingcat сотрудников, которые пытались отравить политика.

Любопытно, что за несколько дней до публикации второй части расследования Bellingcat Владимир Путин фактически подтвердил правдивость первой, назвав ее не расследованием, а "легализацией материалов американских спецслужб". Значит ли это, что признание президентом России фактов, изложенных журналистами-расследователями, распространяется и на личности сотрудников ФСБ, о которых мы узнали неделю назад?

Татьяна Фельгенгауэр

Так или иначе, Константин Кудрявцев своими ответами подтвердил, что Алексея Навального хотели именно убить, а затем сотрудники российской спецслужбы пытались скрыть следы преступления. Причем сам разговор состоялся утром того дня, когда была опубликована первая часть расследования, и у спецслужб и администрации президента РФ, наверное, было время подготовиться к возможной публикации этого диалога. Если, конечно, высшее руководство было в курсе этого звонка. Или не было?

Скорость реакции ФСБ на звонок Навального

Насколько удивительным было затянувшееся молчание российской пропаганды в ответ на первую часть расследования, настолько впечатляет скорость, с которой появился комментарий ко второй части. И появился он не от условного политического блока или главных пропагандистов, а от самой Федеральной службы безопасности.

Впрочем, на этом неожиданности заканчиваются. Да, спецслужба отреагировала быстро, но вот содержание ответа банально, предсказуемо и не очень логично. В ФСБ разговор Навального с Кудрявцевым называют одновременно подделкой и провокацией. В нагромождении слов, выпущенных ЦОС ФСБ, видна вся неповоротливость системы. На четкие и мощные удары она может отвечать лишь заученными фразами про иностранные спецслужбы, но по существу не опровергла ничего из упомянутого в расследовании.

Более того, скорость, с которой к предполагаемому месту жительства Кудрявцева в Москве прибыли полиция и ОМОН, вызывает удивление. Россияне отлично знают, что дождаться наряда полиции даже в серьезных случаях не так просто. А тут несколько машин и ПАЗик ОМОНа только ради того, чтобы Любовь Соболь не звонила в дверь никому не известному и никому не нужному гражданину?

Неловкие ответы Дмитрия Пескова

Не имея возможности ответить что-то по существу, власть привычно прибегает к проверенным приемам: обвинить во всем Запад и ударить по собственным гражданам. В первом случае орудием выступил МИД. На Смоленскую площадь вызвали послов Германии, Франции и Швеции - тех стран, чьи лаборатории объявили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществами из группы “Новичок” .

Во втором случае полиция решила отыграться на ФБК, а точнее на Любови Соболь, которая в понедельник вечером приехала по предполагаемому адресу Константина Кудрявцева. Ну и совсем неловко выглядят комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который вместо внятного ответа озвучивает в разговоре с журналистам уже откровенные оскорбления, называя Навального “больным с манией величия”.

Все это, на мой взгляд, выдает слабость позиции, в которой находится Кремль. Властям, очевидно, нечем опровергнуть обвинения в попытке убийства Навального или использовании боевого химического вещества. Нет у них и аргументов, чтобы объяснить, почему по-прежнему не заведено уголовное дело по факту покушения на политического деятеля. Пока грубая тактика защиты кое-как работает, но главный вопрос остается открытым: сколько еще информации собрано Bellingcat и насколько сокрушительным окажется следующий удар Алексея Навального?

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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