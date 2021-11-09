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Bellingcat

Расследователи Bellingcat привлекли внимание всего мира, проанализировав данные о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком и выяснив, что лайнер сбит из российского "Бука" с территории, подконтрольной сепаратистам.

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat ведет расследования различных вопросов, начиная от конфликтов во всем мире, включая Украину и Сирию, и заканчивая деятельностью мексиканских наркобаронов. В своих расследованиях действующая с 2014 года Bellingcat опирается на открытые источники: фотографии и видеозаписи СМИ, а также публикации в социальных сетях. Впервые команда привлекла международное внимание, когда проанализировала данные о крушении "Боинга" рейса MH17 Малайзийских авиалиний на востоке Украины. Эксперты Bellingcat пришли к выводу, что самолет был сбит из российской установки "Бук" с территории, находившейся под контролем сепаратистов. Позднее группа Bellingcat нашла снимки военных РФ, перевозивших "Буки" к границе с Украиной.

Press releases are pictured on April 25, 2018 in Paris during a press conference of Reporters Without Borders (RSF) to present the its World Press Freedom Index for 2018. - Press freedom around the world in under threat from a triple whammy of US President and Russia and China's bid to crush all dissent, says the report. The group accused the world's three superpowers -- the US, China and Russia -- of leading the charge against press freedom, with US President regularly launching personal attacks on reporters and Beijing exporting its media control model to strangle dissent elsewhere in Asia. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP) (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

"Репортеры без границ" назвали номинантов премии за свободу прессы за 2021 год 09.11.2021

Среди 12 номинантов премии за свободу пресссы - Белорусская ассоциация журналистов и расследовательская группа Bellingcat.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

Расследовательский проект Bellingcat внесен в РФ в список СМИ-"иноагентов" 08.10.2021

В перечень, составляемый министерством юстиции РФ, попали еще девять человек, в том числе семь журналистов, а также три организации.
The 73rd Emmy Awards at the Event Deck on Sunday, Sept. 19, 2021 at L.A. LIVE in Los Angeles. (Photo Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images)

Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми" 29.09.2021

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета 11.09.2021

По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.

Обыск у шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова (28.07.2021) 28.07.2021

В среду к шеф-редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Обыск решили провести и в квартире его родителей. Несколько дней назад издание, которым руководит Доброхотов, внесли в список "иностранных агентов".

A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Связанное с Пригожиным РИА ФАН просит признать Bellingcat "нежелательной организацией" 27.07.2021

РИА ФАН считает проект Bellingcat, расследовавший отравление Навального и крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе, угрозой безопасности РФ.

Христо Грозев из Bellingcat об отравлении Дмитрия Быкова (10.06.2021) 10.06.2021

Большой резонанс вызвала новость о том, что писателя Быкова в 2019 году могли отравить те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которые позднее организовали покушение на Алексея Навального. Мы связались с расследователем из Bellingcat Христо Грозевым, чтобы узнать подробности этой истории.

Зачем на самом деле Байден встретится с Путиным. DW Новости (10.06.2021) 10.06.2021

Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 24, 2012. Journalist Dmitry Bykov at a meeting of the organising committee for a mass opposition protest which is scheduled to be held on February 4, 2011, a month before Russia's presidential election. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Krasnova) |

The Insider: Дмитрия Быкова могли отравить "Новичком" сотрудники ФСБ 09.06.2021

Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили, что за Быковым в течение года следила ФСБ. Симптомы отравления писателя, по данным журналистов, очень напоминали симптомы Навального.

Расследователь Bellingcat о роли России в крушении MH-17 (08.06.2021) 08.06.2021

Христо Грозев рассказал в интервью DW, что у расследователей Bellingcat нет сомнений в том, что Россия поставила оружие, из которого сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом.
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: Все подтверждает, что РФ поставила оружие 08.06.2021

"Если бы Россия хотела установить правду" по делу MH17, она бы "сотрудничала со следствием", заявил в интервью DW журналист-расследователь Грозев.
(200213) -- WASHINGTON, Feb. 13, 2020 () -- Photo taken on Feb. 9, 2020 shows the Pentagon seen from an airplane over Washington D.C., the United States. U.S. Defense Department confirmed on Thursday that one U.S. soldier had died in a non-combat incident in Afghanistan. (/Liu Jie)

В Пентагоне расследуют возможную утечку данных о ядерном арсенале США в Европе 02.06.2021

Представитель Пентагона подтвердил, что часть информации распространялась с помощью учебных карточек. Портал Bellingcat пришел к выводу, что утечка могла касаться не только баз, но и хранилищ ядерного оружия США.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

ГРУ участвовало в конфликте в Донбассе: новые данные Bellingcat 29.04.2021

Хотел ли Кремль после начала войны в Донбассе помешать поставкам оружия в Украину, при чем здесь взрывы в Чехии и Болгарии, участвовали ли в этом Петров и Боширов? Интервью с экспертом Bellingcat.
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