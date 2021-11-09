Расследователи Bellingcat привлекли внимание всего мира, проанализировав данные о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком и выяснив, что лайнер сбит из российского "Бука" с территории, подконтрольной сепаратистам.

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat ведет расследования различных вопросов, начиная от конфликтов во всем мире, включая Украину и Сирию, и заканчивая деятельностью мексиканских наркобаронов. В своих расследованиях действующая с 2014 года Bellingcat опирается на открытые источники: фотографии и видеозаписи СМИ, а также публикации в социальных сетях. Впервые команда привлекла международное внимание, когда проанализировала данные о крушении "Боинга" рейса MH17 Малайзийских авиалиний на востоке Украины. Эксперты Bellingcat пришли к выводу, что самолет был сбит из российской установки "Бук" с территории, находившейся под контролем сепаратистов. Позднее группа Bellingcat нашла снимки военных РФ, перевозивших "Буки" к границе с Украиной.