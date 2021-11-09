Расследователи Bellingcat привлекли внимание всего мира, проанализировав данные о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком и выяснив, что лайнер сбит из российского "Бука" с территории, подконтрольной сепаратистам.
Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat ведет расследования различных вопросов, начиная от конфликтов во всем мире, включая Украину и Сирию, и заканчивая деятельностью мексиканских наркобаронов. В своих расследованиях действующая с 2014 года Bellingcat опирается на открытые источники: фотографии и видеозаписи СМИ, а также публикации в социальных сетях. Впервые команда привлекла международное внимание, когда проанализировала данные о крушении "Боинга" рейса MH17 Малайзийских авиалиний на востоке Украины. Эксперты Bellingcat пришли к выводу, что самолет был сбит из российской установки "Бук" с территории, находившейся под контролем сепаратистов. Позднее группа Bellingcat нашла снимки военных РФ, перевозивших "Буки" к границе с Украиной.
Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.
Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.
В среду к шеф-редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Обыск решили провести и в квартире его родителей. Несколько дней назад издание, которым руководит Доброхотов, внесли в список "иностранных агентов".
Большой резонанс вызвала новость о том, что писателя Быкова в 2019 году могли отравить те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которые позднее организовали покушение на Алексея Навального. Мы связались с расследователем из Bellingcat Христо Грозевым, чтобы узнать подробности этой истории.
Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.
Представитель Пентагона подтвердил, что часть информации распространялась с помощью учебных карточек. Портал Bellingcat пришел к выводу, что утечка могла касаться не только баз, но и хранилищ ядерного оружия США.