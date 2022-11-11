"Самиздат": Как читать без VPN расследования о России

Редакции "Проекта", "Важных историй", The Insider, Bellingcat и команда Навального запустили приложение, дающее читателям в России доступ к их расследованиям в обход блокировок.

Редакции "Проекта", "Важных историй", The Insider, Bellingcat и команда Навального запустили 11 ноября приложение "Самиздат" для айфонов и смартфонов с Android, позволяющее без VPN получить доступ к расследованиям всех изданий-участников. Как работает это приложение и почему оно так удобно для читателей, рассказала DW издатель "Проекта" Полина Махольд.

Издание "Проект" известно сегодня, кроме прочего, благодаря серии антикоррупционных расследований о президенте РФ Владимире Путине и его окружении "Железные маски". Летом 2021 года российские власти присвоили целому ряду журналистов "Проекта" статус "иностранных агентов", а связанную с порталом американскую компанию Project media объявили "нежелательной организацией".

"Уже тогда было понятно, что мы - только первые и этот тренд продолжится, - вспоминает Полина Махольд, отвечая на вопрос DW о том, как возникла идея запустить "Самиздат". - Никто, конечно, тогда не мог предположить, что все развернется так быстро и практически все независимые СМИ покинут Россию".

На этом фоне будущие создатели "Самиздата" задумались о возможности предоставить читателям в РФ площадку для получения независимой информации и "альтернативной точки зрения на то, что происходит в мире" .

Обход блокировок без VPN

По наблюдениям Махольд, сейчас в России особенно остро стоит проблема технического доступа к информации, ведь "VPN - это для рядового читателя все-таки довольно сложно".

Преимущество "Самиздата" в том, что читателям не нужно подписываться на пять разных расследовательских изданий и следить за их обновлениями через Twitter, Telegram и другие каналы, объясняет она: "Это приложение - одна точка входа для получения самой свежей информации от независимых изданий в России". При этом СМИ как таковым "Самиздат" не является.

Обхода блокировок без использования VPN удалось добиться благодаря техническому опыту в этой области, скопленному российскими изданиями за несколько лет, в частности при работе с облачными сервисами, поясняет собеседница DW, не раскрывая дальнейших технических деталей.

Каждая редакция решает самостоятельно, какие из своих текстов она хочет предложить читателям через приложение "Самиздат". При появлении там нового расследования пользователи получают пуш-уведомления. Поскольку приложение создано именно для пользователей, живущих в России, все тексты публикуются только на русском языке.

Опасно ли пользоваться "Самиздатом"?

Что касается возможный опасений из-за того, что, например, организации оппозиционного политика Алексея Навального были призваны российскими властями "экстремистскими", то, по оценке Полины Махольд, "все, что здесь может быть страшного, касается не пользователей, а, скорее, самого приложения".

"Если мы будем доставлять много проблем российскому государству, Роскомнадзор может потребовать от Apple и Google удалить приложение из магазинов. Однако читать информацию, насколько я знаю, в России пока не запрещено", - поясняет она.

Полина Махольд подчеркивает, что "Самиздат" открыт для запросов независимых СМИ и журналистов, которые хотели бы присоединиться к проекту или поддержать его.

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