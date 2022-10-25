Что узнали журналисты The Insider, Bellingcat и Der Spiegel

С начала войны против Украины Россия неоднократно заявляла, что наносит удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам. Но в реальности жертвами бомбардировок становятся сотни гражданских лиц, как это было, например, в результате ракетных ударов по центру Винницы или по вокзалу в Краматорске. Эти удары по невоенным целям свидетельствуют, что ракеты либо "не следовали заранее запрограммированной траектории полета, либо наведение на цель производилось на основе недостоверных разведданных, либо, наконец, уничтожение мирного населения и было истинной целью Кремля", указывается в расследовании "Убийцы на удаленке. Кто и как наводит управляемые ракеты на украинские гражданские объекты" , опубликованном 24 октября журналистами-расследователями The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Что стало известно благодаря расследованию?

В результате шестимесячного расследования журналистам удалось выделить до сих пор секретную группу из десятков военных инженеров, имеющих образование и профессиональную подготовку в области программирования траекторий ракет. Именно офицеры этой группы, по мнению расследователей, занимаются программированием полетных траекторий для управляемых ракет.

Группа действует внутри огромного "Главного вычислительного центра Вооруженных сил России" (ГВЦ) и работает из двух мест - штаб-квартиры министерства обороны в Москве и штаб-квартиры Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Офицеры, входящие в нее, обучались в двух учебных заведениях: Военной академии ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Балашихе и ее филиале в Серпухове, а также в Военно-морском инженерном институте, расположенном в Пушкине, пригороде Санкт-Петербурга.

Каким образом удалось идентифицировать членов группы?

Участники расследования проанализировали данные тысяч выпускников, используя открытую информацию, полученную с помощью различных Telegram-ботов и баз данных, таких как "Глаз Бога" и HimeraSearch. "Мы увидели, что определенная часть из них в телефонных книжках своих друзей записана, как, например, Андрей ГПЦ", - описал этот процесс руководитель Bellingcat Христо Гроздев в интервью программе The Breakfast Show журналиста Александра Плющева. По словам расследователя, программа, которая анализирует, как записаны люди в чужих записных книжках, помогла находить "информацию и названия очень засекреченных объектов внутри ФСБ, ГРУ и т. д.", потому что какой бы секретной деятельностью не занимался человек, его друзья и коллеги чаще всего об этом знают.

Как удалось связать группу офицеров с ракетными ударами?

По сути, расследователи использовали тот же метод, что был применен при выявлении команды отравителей Алексея Навального. После появления версии о связи ГВЦ с наведением ракет журналисты купили данные по биллингу телефонов и метаданные телефонных разговоров предполагаемых наводчиков и их руководства. "Хотя в большинстве стран этот метод был бы невозможен, российский черный рынок данных за последние годы помог журналистам и активистам собрать воедино множество важных расследований о военных и секретных службах страны", - отмечается в расследовании. Анализ метаданных показал, что контакты между офицерами группы и их начальством учащались незадолго до многих известных случаев ракетных обстрелов Украины, в результате которых "погибли сотни людей и миллионы жителей лишились доступа к электричеству и отоплению".

Расследователи проанализировали данные группы и пришли к выводу, что она делится на три команды, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования). Однако из текста расследования не ясно, на основании чего авторы произвели разделение офицеров на команды.

Что стало известно о программировании ракет?

Принципиально интересной является информация о том, каким образом разработанные программы попадают к непосредственным исполнителям ударов. "Обычно заранее запланированный маршрут полета хранится на больших съемных носителях памяти, вроде защищенных USB-накопителей, которые обычно передаются вооруженными курьерами в специальном чемоданчике. Получают эти данные либо часть ВМФ с кораблями и подлодками, оснащенными пусковыми комплексами для ракет "Калибр", часть ВКС с самолетами, способными нести крылатые ракеты, либо армейские ракетные части с ОТРК "Искандер", - отмечается в расследовании. Судя по описанию, от момента написания программы полета до ее ввода в конкретную ракету проходит довольно продолжительный промежуток времени. В таком случае непонятна повышенная телефонная активность внутри группы наводчиков "незадолго" до ракетных обстрелов Украины. Однако "незадолго" - понятие, растяжимое по времени.

На какой вопрос ответ так и не был получен?

Расследование не дает ответ на главный вопрос, с которого оно, собственно, и начинается. Происходят ли удары по гражданским целям из-за технических сбоев в ракетах, некачественной разведывательной информации, или вред гражданскому населению наносится намеренно? Расследователям не удалось найти ответ и на вопрос: понимают ли офицеры ГВЦ, по каким объектам наносят удары запрограммированные ими ракеты? "Я думаю, им дают какие-то приблизительные координаты с точностью до какого-то квадрата: им нужно довести ракету туда. Скорее всего, им дают какие-то описания цели, возможно, в стиле Минобороны, типа там "склад польских националистов" и т. д. Им надо знать рельф местности, примерное расположение зон ответственности украинского ПВО и, исходя из этого, выстраивать маршрут Что с этими ракетами происходит потом, они, по идее, могут и не знать", - прокомментировал ситуацию аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов в эфире программы "DW Новости Шоу".

В чем ценность расследования?

Люди, программирующие, пусть и по приказу своего руководства, траектории ракет для ударов по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступниками, подчеркивается в расследовании. Военные программисты "становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими Путину вести агрессивные войны. Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения", - отмечают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

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