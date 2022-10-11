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Российский ракетный удар по ЛьвовуФото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance
КонфликтыУкраина

ООН: Ракетные удары по Украине сродни военным преступлениям

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Международное право запрещает удары по гражданским объектам, от которых зависит выживание населения, пояснили в ООН. В результате ракетных ударов РФ по Украине погибли не менее 19 человек.

https://www.dw.com/ru/oon-raketnye-udary-po-ukraine-mogut-byt-voennymi-prestupleniami/a-63403949

Верховный комиссариат ООН по правам человека сравнил нынешние ракетные удары России по гражданским целям в Украине с военными преступлениями. Международное право запрещает удары по мирным людям и объектам, от которых зависит выживание населения, указала представитель комиссариата Равина Шамдасани во вторник, 11 октября, в Женеве.

По словам Шамсадани, шок в первую очередь вызывают время и место атак, когда люди направлялись на работу, а их дети - в школу. Накануне в результате ракетных ударов по Киеву, Днепру, Запорожью и другим городам Украины погибли не менее 19 гражданских лиц и еще более ста были ранены.

Воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта

В восьми регионах Украины повреждены или полностью разрушены многочисленные гражданские объекты, в том числе жилые дома и объекты жизненно важной инфраструктуры в сфере энергетики. Верховный комиссариат ООН по правам человека настоятельно призвал Россию воздержаться от любой дальнейшей эскалации конфликта и принять меры, исключающие жертвы среди гражданского населения и повреждение инфраструктуры.

Россия накануне дала понять, что нынешние ракетные удары являются ответом на частичное разрушение Крымского моста, по которому поступает техника и подкрепления для российских войск в континентальной части Украины. Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста.

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