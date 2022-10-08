Взрыв на Крымском мосту: что о нем известно

В результате взрыва на Крымском мосту была разрушена его часть, предназначенная для движения автомобилей. Что известно о подоплеке и последствиях инцидента на данный момент - у DW.

Взрыв на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край России с аннексированным украинским полуостровом, произошел около шести часов утра по московскому времени в субботу, 8 октября. В результате обрушились два пролета моста, предназначенных для автомобильного движения.

Вскоре после инцидента советник "главы" Крыма Олег Крючков заявил, что на мосту через Керченский пролив "загорелась цистерна с топливом". Позже в Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что на автомобильной части моста подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края.

Впоследствии локомотив с частью поврежденного состава вывели на станцию Керчь.

После полудня пресс-служба Следственного комитета России (СКР) уведомила, что в результате взрыва погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком в момент взрыва. В связи с инцидентом в СК РФ было возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите моста

В свою очередь президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и ликвидации последствий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вечером президент РФ подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив", возложив на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты моста.

Между тем власти Краснодарского края ввели "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, где находится Крымский мост, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций", - говорится в Telegram-канале чиновника.

После 16.00 мск по неповрежденной части моста было запущено реверсивное движение для легковых и грузовых автомобилей, передало агентство ТАСС. Отмечается, что паромная переправа через Керченский пролив также начала свою работу.

Работоспособность железнодорожной части моста в Минтрансе РФ пообещали восстановить 8 октября к 20.00 мск. Однако железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" вскоре после 17.00 мск сообщил об отправке пассажирских поездов в Москву и Санкт-Петербург, которые должны проследовать в РФ из аннексированного Крыма по пострадавшему мосту.

Видео взрыва Крымского моста в Сети

Между тем в интернете начали появляться фотографии и видеозаписи пожара, начавшегося на месте взрыва. На многих из них можно заметить, что часть автодорожного моста провалилась и стала непригодна для движения транспорта.

Telegram-канал Mash обнародовал видео, изображающее проверку автопоезда, который, предположительно, позднее взорвался на мосту. Как пишут авторы канала, сотрудник ГИБДД, заглянувший внутрь полуприцепа, не увидел ничего подозрительного, а водитель вел себя спокойно и показал все документы. По данным источников Mash, автомобиль был полностью загружен переплетной пленкой на поддонах, на рентген транспортное средство не загоняли.

В свою очередь Telegram-канал Baza опубликовал видео взрыва грузовика на мосту с разных ракурсов. По данным канала, в результате взрыва оказались повреждены 1,3 км железнодорожного полотна.

По версии СКР, грузовик, взорванный на мосту, принадлежал жителю Краснодарского края. "По месту его (мужчины. - Ред.) жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как взрывчатка попала на Крымский мост?

Каким образом грузовик со взрывчаткой мог оказаться на Крымском мосту - не ясно. Как отмечают российские государственные СМИ , он был оснащен стационарными инспекционно-досмотровыми радиотехническими комплексами СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивает все транспортные средства.

Этот комплекс имеет приборы, которые "определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними", подчеркивают издания.

В мае 2018 года агентство РИА "Новости" указывало , что государственный контракт на охрану Крымского моста был заключен с Краснодарским филиалом ФГУП "Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации".

Кто мог быть причастен ко взрыву на Крымском мосту?

Австралийский отставной генерал армии Мик Райан, анализируя подоплеку взрыва, указал на своей странице в Twitter, что для подобного разрушения моста было необходимо большое количество взрывчатки и хорошее планирование. По его словам, железобетонные мосты, такие как мост через Керченский пролив, разрушить труднее всего.

По оценке военного эксперта, для реализации подобного взрыва потребовалось бы больше взрывчатки, чем могли бы унести несколько сотрудников спецслужб: "Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста".

По мнению отставного генерала, взрыв на Крымском мосту "может быть частью плана украинцев по возвращению себе Крыма в краткосрочной перспективе - или частью операции по вводу в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от других областей".

В причастности ко взрыву на Крымском мосту украинскую сторону подозревают и "власти" Крыма. "Украинские вандалы таки сумели дотянуться ... до Крымского моста" и "повредить полотно" сооружения, заявил, в частности, "председатель Госсовета Республики Крым" Владимир Константинов.

Пока Киев не комментировал официально предположения о причастности Украины ко взрыву на Крымском мосту, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на английском языке в своем микроблоге Twitter об инциденте следующее: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано".

Ранее, 17 августа, Подоляк требовал демонтировать Крымский мост, поскольку он был возведен Россией незаконно.

В том же месяце Подоляк заявлял в интервью британской газете The Guardian, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - подчеркнул Подоляк. Тогда же он анонсировал "в ближайшие два-три месяца" новые атаки на объекты в Крыму. "Наша стратегия - уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создаст хаос в их (российских. - Ред.) собственных силах", - пояснил советник главы офиса президента Украины.

Строительство Крымского моста

Владимир Путин поручил возвести Крымский мост после аннексией РФ украинского полуострова в 2014 году. Строительство началось в 2016 году и обошлось, по официальным данным, в 227,92 млрд рублей. Официально открытие автомобильного моста состоялось 15 мая 2018 года, железнодорожного - 23 декабря 2019 года. Общая протяженность Крымского моста составляет 19 км.

По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), в Крыму в настоящее время находится свыше 50 тысяч туристов.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва, произошедшего на Крымском мосту 8 октября, в 200-500 млн рублей.

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