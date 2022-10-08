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Момент взрыва на Крымском мосту
Момент взрыва на Крымском мостуФото: Security Camera/AA/picture alliance
ПолитикаРоссия

СКР: Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Виталий Кропман
14 мин. назад

Кроме водителя грузовика, предположительно, погибли мужчина и женщина, которые находились в легковом автомобиле, оказавшемся рядом в момент взрыва.

https://www.dw.com/ru/skr-tri-celoveka-pogibli-pri-vzryve-na-krymskom-mostu/a-63379198

 

По предварительным данным три человека погибли при взрыве, произошедшем на Крымском мосту ранним утром в субботу, 8 октября. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Предположительно, кроме водителя взорвавшегося грузовика, жертвами происшествия стали пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом в момент взрыва. "В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - указывается в сообщении.

Следователям также удалось установить собственника взорвавшегося грузовика. "Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - указывается в сообщении, из которого нельзя сделать вывод о том, сам ли собственник машины находился за рулем в момент взрыва.

Взрыв на Крымском мосту

По версии российских властей, серьезные повреждения Крымский мост получил в результате подрыва грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, находившегося в это время на железнодорожном мосту. Два автомобильных пролета частично обрушены. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту прекращено.

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