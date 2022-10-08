Как реагируют в Киеве и Москве на взрыв на Крымском мосту

Повреждение Крымского моста затруднит поставки оружия в Крым и Херсонскую область, что поможет украинским военным в отражении агрессии. В российских соцсетях призывают начать ядерную войну и критикуют власти.

В Украине с энтузиазмом реагируют на взрыв, приведший к серьезному повреждению Крымского моста в субботу, 8 октября. Так, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что повреждение моста является большим плюсом для всех украинцев. "Логистически у них резко осложняется ситуация с поставкой всего чего только можно, от продовольствия и горючего, и заканчивая оружием и в Крым, и Херсонскую область. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, большой плюс для всех нас", - заявил он в эфире информационного телемарафона.

С ним согласен украинский политик и также советник главы МВД Антон Геращенко. "Железнодорожный и автомобильный пролеты Керченского моста повреждены, на их восстановление потребуется время. Это означает, что снабжение российских войск на юге Украины будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет", - написал он в Twitter.

В Министерстве обороны Украины однозначно указали на имиджевые потери России. "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российских властей в украинском Крыму - пали. Что на очереди, россияне?", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался еще более жестко. "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - написал он.

Показали террористическую сущность

Предсказуемым оказался комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала она в Telegram.

Ей вторит так называемый спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, за 23 года своего хозяйствования "украинские вандалы" не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. "В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения - это единственное, что у них получается", - отметил он в своем Telegram-канале.

Бывший так называемый командующий вооруженными силами "ДНР" Игорь Стрелков в своем Telegram-канале назвал произошедшее "праздничным фейерверком" и "лучшим поздравлением" Путину на юбилей, напомнив, что еще в августе при свидетелях предсказывал, что через полтора месяца "укры взорвут Крымский мост".

В российских социальных сетях раздаются призывы срочно начать ядерную войну, при этом некоторые пользователи резко критикуют как власти РФ, так и президента Владимира Путина за отсутствие жесткой реакции.

"Не спешить, просчитать все до мелочей и не поддаваться эмоциям", а уж потом нанести сильный ответный удар призвал депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев. "Мост мы восстановим, а Победу одержим в любом варианте. Дойдем до польской границы, это и будет Победой", - заявил он в видеообращении к подписчикам своего Telegram-канала.

Взрыв на Крымском мосту

Крымский мост получил серьезные повреждения в результате подрыва грузовика. Огонь перекинулся на цистерны с топливом, находившиеся на железнодорожном мосту. Движение через Крымский мост прекращено.

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