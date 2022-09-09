Херсон: Битва за ворота в Крым началась

Все началось с дыр в проезжей части. На опубликованных в СМИ и соцсетях видео были видны следы попаданий ракет 19 июля по Антоновскому мосту - самому большому и важному в оккупированном Россией Херсоне. Украинская армия тогда применила недавно поступившие высокоточные американские ракетные системы залпового огня HIMARS. С тех пор мост длиной 1366 метров продолжают обстреливать, осложняя снабжение российских войск на правом берегу Днепра. Тот и другие обстрелы были подготовкой контрнаступления ВСУ, которое началось в конце августа.

Протесты украинцев против оккупации Херсона, 5 марта 2022 г. Фото: Yanis Obarchuk

Удары по другим мостам в регионе, а также складам с боеприпасами армии РФ продолжаются. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении нескольких населенных пунктов. Битва за Херсон, по мнению обозревателей, может стать одним из главных сражений осени.

Пресная вода для Крыма

Вся Херсонская область была полностью захвачена РФ в первые дни после вторжения. Военное сопротивление было незначительным. Столица области, в которой до этого проживали около 280 тысяч человек, была оккупирована в начале марта. Есть много кадров, как местные жители, большинство из которых - русскоязычные, с украинскими флагами протестуют против российских войск. Ни один другой регион Украины не был оккупирован так быстро. Как именно это произошло - до сих пор не ясно. Этот вопрос остается одним из болезненных для правительства в Киеве.

По размерам Херсонская область (около 28 500 км2) сравнима с Бельгией. Этот степной регион - самый стратегически важный на юге Украины, поскольку имеет выход к двум морям - Азовскому и Черному. Еще более важно то, что через Херсонскую область проходит единственный наземный путь в Крым. Это ворота на аннексированный РФ в 2014 полуостров. И эти ворота во время нападения были в целом открытыми. Мосты, которые могли бы остановить продвижение российских войск, не были взорваны. Крупные российские соединения смогли из Крыма продвинуться на сотни километров на север.

Высохшее хранилище воды в Крыму возле Симферополя, 2020 Фото: Alexei Pavlishak/TASS/picture alliance

Одной из самых важных целей России, похоже, был Северо-Крымский канал, который берет начало возле Новой Каховки и заканчивается в Керчи. По этому каналу с советских времен на страдающий от нехватки воды полуостров подавалась пресная вода из Днепра. После аннексии Украина перекрыла канал, что привело к проблемам в сельском хозяйстве полуострова. Российские войска подорвали построенную в 2014 дамбу и снова пустили воду. Одновременно, оккупировав Херсон и другие города в нижнем течении Днепра, Россия смогла перерезать Украине важную водную артерию на пути в Черное море.

Столица арбузов

Херсон знаменит прежде всего своим судостроением. Город в устье Днепра был основан в конце 18-го века в Российской империи и назван в честь Херсонеса - древнегреческого поселения в Крыму. В Херсоне расположен самый старый черноморский порт Украины. Здесь строились первые боевые корабли российского Черноморского флота. В советское время Херсон специализировался на гражданском кораблестроении, в том числе на танкерах. В феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения РФ, херсонская верфь подписала контракт на строительство четырех сухогрузов для Нидерландов.

Когда украинцы говорят о Херсоне, то большинство вспоминает не только о кораблях, но и об арбузах и помидорах. Херсонские арбузы считаются легендарными. Каждый год с августа украинские магазины завалены этими гигантскими сладкими ягодами, какими считаются арбузы. Но не в этом году. В социальных сетях снимки украинских солдат с херсонскими арбузами в руках стали символом освобождения.

Херсонские арбузы у админграницы с Крымом, 2016 Фото: DW/L. Grischko

Вся Херсонская область знаменита своими овощами и фруктами. Общая площадь сельскохозяйственных земель здесь самая большая в Украине - около двух миллионов гектаров, это в два раза больше, чем в Нидерландах. Не удивительно, что именно там, в городе Каховка, в 1993 году было создано первое в Украине собственное производство кетчупа. Фирма "Чумак" считается одной из историй успеха независимой Украины. На своем сайте основанное двумя шведами предприятие с гордостью пишет, что владеет самым большим полем огурцов в Европе. Каховка была оккупирована российскими войсками в первый день вторжения. "Чумак", сейчас второй на украинском рынке, остановил производство и перенес главный офис в Киев.

Не быстрое освобождение

Из-за близости к Крыму обозреватели в Украине и на Западе считают, что Россия будет вести жесткие бои за Херсонскую область и особенно за Северо-Крымский канал. По их мнению, битва будет долгой, Украина вряд ли рискнет пойти на фронтальную атаку - для этого у Киева недостаточно сил.

Вместо этого, как считают обозреватели, ВСУ рассчитывают постепенно заставить россиян уйти. Помимо нескольких отвоеванных сел Украина записала на свой счет еще один успех: так называемый "референдум" о присоединении к РФ по крымскому сценарию отложен.

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