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Путинские "референдумы" в Украине на "заморозке"

10 ч. назад

Чего на самом деле испугался Кремль, отменив "референдумы" 11 сентября в окуппированных РФ Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России? Устами назначенных здесь Москвой администраций было заявлено о "соображениях безопасности". Сыграли роль начатое Киевом в августе контрнаступление, а также заявления правительства Украины об уголовной ответственности за участие в "референдуме"?

https://www.dw.com/ru/referendumy-v-hersone-i-zaporoze-na-zamorozke-cto-ostanovilo-putina-dw-novosti-06092022/video-63036224
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