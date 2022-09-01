Путинские "референдумы" в Украине на "заморозке"

Чего на самом деле испугался Кремль, отменив "референдумы" 11 сентября в окуппированных РФ Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России? Устами назначенных здесь Москвой администраций было заявлено о "соображениях безопасности". Сыграли роль начатое Киевом в августе контрнаступление, а также заявления правительства Украины об уголовной ответственности за участие в "референдуме"?
https://www.dw.com/ru/referendumy-v-hersone-i-zaporoze-na-zamorozke-cto-ostanovilo-putina-dw-novosti-06092022/video-63036224