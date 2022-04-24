Захваченная вода для Крыма: течет, но медленно

После начала войны России против Украины Москва не скрывает, что одна из ее целей - создание сухопутного коридора из РФ в аннексированный Крым. О том, что Россия стремится получить полный контроль над югом Украины, в последний раз заявил в интервью российским информагентствам исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев.

Однако, кроме коридора в Крым, очевидно, приоритетом для россиян является контроль над Северо-Крымским каналом, по которому днепровская вода должна поступать на оккупированный российскими войсками полуостров. Согласно сообщениям российских СМИ, российская армия взяла под контроль гидротехнические сооружения канала в первые дни войны. Однако официальных комментариев по поводу ситуации от украинской стороны долгое время не было.

Украина потеряла контроль над гидротехническими сооружениями

Отвечая на запрос DW, в Государственном агентстве водных ресурсов (Госводагенство) Украины подтвердили, что еще 24 февраля 2022 - в первый день войны - были захвачены все гидротехнические сооружения.

Российские войска пересекают границу Украины 24 февраля 2022 года

"На главном сооружении ПК0+00 Северо-Крымского канала были сорваны оккупантами ремонтные шандоры (плоские затворы) главного водозаборного сооружения канала, в связи с чем невозможна нормальная работа основных сегментных затворов. Временная дамба и автомобильный мост - разрушены. Перегородочное сооружение ПС-1 ПК 779+00 Северо-Крымского канала повреждено", - говорится в ответе Госводагентства за подписью его и.о. председателя Алексея Кузьменкова. Он отмечает, что объект находится под полным контролем оккупационных войск, а вооруженные люди не допускают работников Северо-Крымского канала для исполнения ими служебных обязанностей.

Киев официально не комментирует

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко отказался давать DW какие-либо комментарии относительно того, пошла ли вода из Днепра на оккупированный полуостров. Представители оккупационных российских властей Крыма еще в конце марта заявляли, что канал заполнен водой и проблема дефицита воды в Крыму решена. В частности, один из чиновников российской администрации оккупированного Крыма, отвечающий за воднообеспечение, Альберт Кангиев, в интервью РИА "Новости" 28 марта заявил, что днепровской водой заполнена западная ветвь канала, а на восток полуострова поступает артезианская вода.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин live" на днях выразил уверенность, что Россия не сможет поставлять воду в Крым. "Это технически невозможно. Даже если они полностью захватили все течение Днепра, от Запорожья до Энергодара, то нужно примерно год-полтора восстановительных работ. Не меньше. Воды они не получат", - сказал Арестович.

В Госводагенстве отмечают, что вода все-таки пошла по Северо-Крымскому каналу, однако не уточняют, пользуются ли ею уже в оккупированном Крыму. "В настоящее время осуществляется незаконный пропуск воды в Северо-Крымский канал. Также невозможно установить точный объем поданной воды оккупантами в русло Северо-Крымского канала", - ответили DW в Госводагенстве.

Днепровская вода уже в Крыму?

Во Всемирном центре данных по геоинформатике и устойчивому развитию, который работает при Национальном техническом университете Украины на основании спутниковых данных и радарных снимков подтвердили, что днепровская вода уже поставляется в западную и северную часть Крыма. Специалисты центра мониторят динамику поверхностных вод водохранилищ аннексированного Россией Крыма еще с 2018 года, сравнивая с данными, которые были еще до 2014 года.

Северо-Крымский канал без воды - фото из архива

"По спутниковым данным четко видно, что вода самотеком продвинулась по северной ветке Северо-Крымского канала и активно продвигалась на запад оккупированного полуострова. Больше месяца фиксируется, что от главного русла уже есть продвижение на десятки километров в западную сторону. Однако к основным наливным водохранилищам, которые в основном питаются от Северо-Крымского канала, днепровская вода так и не дошла", - рассказал DW аналитик Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

По его словам, последние восемь лет аннексированный полуостров использует воду из водохранилищ, питаемых водой из подземных источников. Преимущественно такие водохранилища находятся в восточном Крыму и заполнены не днепровской водой, а именно водой из местных подземных источников.

Межгорное водохранилище как индикатор

Аналитик отмечает, что индикатором интенсивной подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу может служить Межгорное водохранилище близ Симферополя, которое питается исключительно водой, перекачанной из Днепра. "После 2014 года уровень воды там критически упал. Это водохранилище почти исчезло и осталась просто лужа, которая наполнялась осадками. По состоянию на середину апреля, водохранилище совершенно не наполнилось и его уровень такой же, как и до 24 февраля, когда вода ушла по Северо-Крымскому каналу", - отмечает ученый.

Из этого Сергей Гапон делает вывод, что российским оккупантам не удалось наладить систему перекачки воды по каналу. Он указывает на то, что за восемь лет русло Северо-Крымского канала довольно сильно заилилось, насосные станции были разрушены, бетонные плиты убраны в некоторых местах. "Воду из Северо-Крымского канала для сельхозпотребностей оккупированный Крым просто не готов сейчас принимать. Все эти гидротехнические сооружения за восемь лет пришли в негодное состояние. Для потребления, в частности в северном Крыму, уже налажена система питания из скважин. Для того чтобы вернуться к тому состоянию водоснабжения, которое было до начала оккупации Крыма, нужно много времени", - отмечает Гапон. Он предполагает, что на это может понадобиться не один месяц или даже год.

Государственная экологическая инспекция Украины сообщила, что в настоящее время из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала Россия осуществляет незаконный водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра с пропускной мощностью 50 м3/секунду (более 4,3 миллионов кубометров в сутки). Сумма ущерба за незаконное использование РФ водных ресурсов Украины составляет 32,6 миллиона гривен в сутки, отмечают в госинспекции.

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