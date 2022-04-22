Военный эксперт: Контроль над Мариуполем откроет РФ коридор в Крым

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Путин приказал заблокировать завод "Азовсталь" - последний украинский оплот Мариуполя. DW поговорила с австрийским генералом о том, почему Россия так стремится захватить этот украинский город.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, отметив, что последние силы украинской стороны остались на металлургическом комбинате "Азовсталь". Путин приказал отменить штурм территории промышленной зоны завода и вместо этого плотно заблокировать ее. Чем мог руководствоваться президент РФ, принимая это решение, почему установление контроля над Мариуполем так важно для России и изменит ли оно расстановку сил в битве за Донбасс? DW поговорила с австрийским экспертом по военно-политическим вопросам, экс-руководителем Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии генералом Вальтером Файхтингером.
DW: Владимир Путин назвал взятие Мариуполя успехом, приказав наградить причастных к этому военных. Действительно ли установление российского контроля над этим украинским городом может считаться "успехом" - и с какой точки зрения?
Вальтер Файхтингер: Если президент Путин называет взятие Мариуполя успехом, то слово "успех", если посмотреть на фотографии из Мариуполя, нужно, как минимум, взять в кавычки. Город лежит в руинах, число жертв среди гражданского населения огромно, и при этом все еще сохраняется достаточное сопротивление на металлургическом заводе ("Азовсталь". - Ред.). На этом фоне высказывания российской стороны о победе несколько тускнеют.
Если же посмотреть на военную ситуацию и местность, то установление контроля над Мариуполем в самом деле можно было бы назвать определенным успехом для РФ, потому что это позволит проложить сухопутный коридор из Крыма в Донецкую область. Кроме того, это лишит Украину очень важного порта. России это выгодно во многих аспектах. Во-первых, больше не нужно будет задействовать там столько военных, во-вторых, она создаст этот коридор и, в третьих, она сможет ослабить Украину экономически.
Если падет Мариуполь, то у России будет контроль над большой непрерывной территорией от Херсона через Мариуполь в Донецкую и Луганскую области. И благодаря этому она сможет оказывать огромное политическое давление. Не исключено, что именно это является ее целью для следующего этапа, где можно будет подумать уже не просто о переговорах, а о мирных переговорах.
Конечно же, нельзя недооценивать и символическое значение: Мариуполь был фактически объявлен целью еще в 2014 году, когда речь шла о создании сепаратистских регионов. И город попытались атаковать, но (украинским войскам. - Ред.) удалось отбить атаку. Ну и, наконец, для Путина крайне важно заявить об успехе, потому что до сих пор война (для России. - Ред.) явно не была успешной.
- Путин отменил приказ о штурме "Азовстали", вместо этого распорядившись заблокировать металлургический завод. Какие у него могут быть причины для этого?
- С военной точки зрения здесь все понятно: бой под землей, к которому обороняющаяся сторона, наверняка, приготовилась, расставив всевозможные мины и ловушки, - это невероятно дорогостоящее мероприятие, чреватое, к тому же, большим числом жертв. Поэтому российская сторона решила использовать вероломный метод: заблокировать противника, бомбить его с воздуха и просто ждать, пока у него не закончится оружие, боеприпасы и продовольствие. Кроме того, возрастут и потери, а, значит, срочно понадобится медицинская помощь. Каких-то серьезных политических или экономических причин для отказа от штурма "Азовстали", на мой взгляд, нет.
- Есть ли у украинской армии шансы разблокировать "Азовсталь" и спасти осажденных там защитников Мариуполя и мирных жителей?
- На данный момент я не вижу для украинской стороны никаких шансов на атаку и никакой возможности освободить (заблокированных на "Азовстали". - Ред.) людей или прорваться к ним. Тем не менее России придется разместить в Мариуполе большое количество военных сил, чтобы предотвратить такую атаку.
- В случае падения Мариуполя - сколько сил понадобится российским войскам, чтобы удержать контроль над городом?
- По всей видимости, для этого необходимо будет столько же военного потенциала, сколько сейчас там и задействовано - на данный момент, это приблизительно 8-10 тыс. человек. Иными словами, взятие "Азовстали" не позволит (России. - Ред.) высвободить слишком много военных сил. Какую-то часть войск придется оставить для удержания контроля и для того, чтобы не допустить контратак украинской армии на этой территории. А территория очень большая.
- Иными словами, если даже российская армия полностью захватит Мариуполь, она не сможет выделить больше сил для наступления в Донбассе?
- Возможно, Россия надеется именно на это, и несколько тысяч человек, действительно, можно будет перебросить на другое направление. Однако это не станет большой, решающей силой, которую дополнительно можно будет бросить на битву в Донбассе. Это всего лишь небольшое усиление - с учетом большой территории, которая находится под контролем Украины, особенно, в Донецкой области.
- По какому сценарию, на ваш взгляд, могут развернуться боевые действия в Донбассе?
- За последние несколько дней мы уже видели, что Россия действует на востоке гораздо более целенаправленно и концентрированно и овладевает небольшими населенными пунктами благодаря значительному превосходству. Я предполагаю, что эта стратегия будет доминировать и в будущем, и что российские войска попытаются взять под контроль всю Луганскую и Донецкую области. Но сопротивление с украинской стороны будет огромным.
Кроме того, огромную роль играет здесь фактор времени. Сейчас в Украину поставляется много оружия. В ближайшем будущем ожидается поставка тяжелых систем вооружения, таких как дальнобойная артиллерия. Это означает, что каждый день сопротивления идет на пользу украинской армии, поскольку защитники на востоке получают новые вооружения.
На данный момент не похоже, что в ближайшие несколько дней произойдут какие-то существенные изменения. Ни у одной из сторон нет столько сил, чтобы диктовать военное решение. Поэтому есть основания полагать, что бои будут продолжаться, что российская сторона будет предпринимать небольшие наступления, которые могут оказаться успешными, но и Украина будет предпринимать контратаки, в результате которых, возможно, удастся вернуть контроль над территориями или оттеснить противника. Следующие несколько дней покажут, какую стратегию выбрала Россия и чем ответит Украина.
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