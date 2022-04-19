В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию 1942 года

В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны, сообщил музей "Аушвиц-Биркенау" со ссылкой на израильский интернет-портал chabad.org.

"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, став жертвой чудовищной войны России", - написал музей в своем твиттере.

В подвале своего дома, где Объедкова пряталась от бомбежек, она страдала от холода и нехватки воды и еды, рассказала изданию ее дочь Лариса. Объедкова умерла 4 апреля, муж дочери похоронил ее в общественном парке Мариуполя, после чего семья смогла покинуть город. "Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно. Мы жили как животные", - рассказала дочь Ванды.

Жизнь в оккупации 1942 года

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет, когда в октябре 1941 года в город вошли части вермахта и начались облавы на живших в городе евреев. После ареста матери Ванда смогла спрятаться в подвале дома. "Она не могла кричать, именно это ее и спасло", - рассказала Лариса.

Мать Ванды расстреляли на окраине Мариуполя вместе с другими евреями города - по разным оценкам тогда были убиты от 9 до 16 тысяч евреев. Ванда оставалась в Мариуполе до освобождения города в 1943 году.

В 1998 году Объедкова рассказала о своей жизни и опыте Холокоста фонду USC Shoah. "У нас дома была кассета с ее интервью, - рассказывает Лариса, - Но это все сгорело вместе с нашим домом".

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