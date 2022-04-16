Украина уже получила 924 млн долларов помощи со всего мира

На 52-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 16 апреля (время московское).

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Сумма благотворительной помощи, полученной Украиной от граждан и компаний из разных стран, уже составляет без малого 924 млн долларов. Такое сообщение обнародовала пресс-служба офиса президента Украины. Больше всего средств поступило из Великобритании (47 процентов от общей суммы), Нидерландов (почти 18 процентов), Чехии (11 процентов) и США (почти 8 процентов). Взносы сделали королева Великобритании Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра, шоу-бизнеса. Известная голливудская актриса, уроженка Украины Мила Кунис и ее муж, актер Эштон Катчер собрали в США 35 млн долларов. 8 млн евро собрано во Франции - в результате благотворительного концерта французских звезд, а первая леди Французской Республики Брижит Макрон передала Украине 1 млн евро.

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