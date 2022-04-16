 Суд во Львове отправил кума Путина Виктора Медведчука под стражу | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Суд во Львове отправил кума Путина Виктора Медведчука под стражу

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство ГБР Украины. Оппозиционный политик Медведчук отправлен под стражу без возможности выйти под залог.

Виктор Медведчук после задержания

Виктор Медведчук после задержания

Народный депутат Украины Виктор Медведчук отправлен под стражу без возможности выйти под залог. Такое решение Лычаковский районный суд Львова принял в субботу, 16 апреля, удовлетворив ходатайство следователя по особо важным делам Государственного бюро расследований Украины. Защита политика вправе обжаловать вердикт.

Супруга украинского нардепа Оксана Марченко в этот же день предложила в видеообращении обменять мужа на двух граждан Великобритании, воевавших в Украине и взятых в плен российской стороной. Женщина призвала родственников британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера обратиться с соответствующей просьбой к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. Кроме того, Марченко обратилась к наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду с просьбой содействовать освобождению мужа.

Побег и задержание Медведчука

Виктор Медведчук находился под домашним арестом с мая 2021 года, когда ему предъявили обвинение в государственной измене и покушении на "разграбление национальных ресурсов". Следствие утверждает, что он имел отношение к поставкам угля из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и тем самым был причастен к финансированию этих "республик". Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о побеге Медведчука из-под домашнего ареста.

До 12 апреля о местонахождении политика ничего не было известно, в этот день о задержании политика сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Служба безопасности Украины утверждает, что Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы. Лычаковский райсуд Львова 14 апреля арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Связи Медведчука с Россией

Медведчук - один из главных политических союзников Кремля в Украине. Он сам утверждает, что еще в 2004 году президент РФ Владимир Путин стал крестным отцом его младшей дочери. Пророссийская партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает 44 места в Верховной раде. Зеленский 20 марта объявил о приостановке деятельности партии на период военного положения.

Глава государства выступил с предложением обменять Медведчука на украинских пленных. В Кремле в ответ заявили, что "не знают", хочет ли сам украинский депутат "какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации".

Смотрите также:

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Месяц в окружении

    Война поставила когда-то живописный Чернигов на грань гуманитарной катастрофы. В осаде российских войск прошло больше месяца: с первых дней вторжения до начала апреля.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Удар по "Украине"

    Бывшая визитка Чернигова - гостиница "Украина" на пересечении центральных проспектов. Теперь это здание стало одним из самых узнаваемых символов сознательного уничтожения города. Его разрушили ракетным ударом ночью 12 марта - по объяснениям российской армии в гостинице якобы базировались иностранные добровольцы, приехавшие защищать Чернигов.

  • Мэр Чернигова

    Чернигов после российского нашествия

    Мэр города-героя

    "У нас городу более 1000 лет, и никогда не было примеров, чтобы его сдавали кому-то. После того, как я это заявил, в мэрию полетело 2 ракеты "Искандер". К сожалению, они упали среди домов, в прямом центре города. Там очень много пострадавших", - рассказывает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Больше всего пострадали жилые дома

    Городские власти и областная администрация продолжают подсчитывать последствия разрушений. Они уже сейчас сходятся в одном - больше всего пострадали жилые дома.

  • Руины в Чернигове

    Чернигов после российского нашествия

    Под руинами

    Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вытаскивая из-под них имущество, а иногда и тела местных жителей.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Инфраструктура восстановится

    Коммунальщики возобновляют работу систем жизнеобеспечения. Чернигов до сих пор остается без отопления, в городе проблемы с водоснабжением электричеством и связью.

  • Разрушенный Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без денег и продуктов

    Большинство магазинов и базаров в Чернигове либо закрыты, либо разрушены. Горожане выживают за счет гуманитарной помощи.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Стадион имени Гагарина

    Стадион футбольного клуба "Десна" разрушен артиллерийским обстрелом 5 марта и бомбардировкой с воздуха 11 марта. Помочь восстановить спортивную площадку обещают Германия и дортмунский клуб "Боруссия", игроком которого в свое время был черниговчанин Андрей Ярмоленко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Книги под открытым небом

    Музей древностей и его библиотека по соседству со стадионом тоже были разрушены во время мартовской бомбардировки города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Яблоневый сад

    Российская армия сбрасывала неуправляемые авиабомбы и на жилые кварталы Чернигова, где в частных домах проживали сотни гражданских лиц. На фото: полицейский осматривает воронку от бомбы на месте бывшего яблоневого сада на окраине города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Разрушены трижды

    "Наш дом разрушали трижды: сначала бомбами, потом попал артиллерийский снаряд, а потом просто сожгли, - рассказывает местная жительница Анна Дорош. - Ну, как говорится, врага сюда не пустили. Только что после этого нам делать, мы не знаем".

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Бои за город

    Российская армия обстреливала Чернигов с трех направлений. С марта бои, в том числе с применением тяжелой техники, велись уже на окраинах города. На фото: российский танк Т-80, подбитый на одной из улиц Чернигова.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без места для учебы

    За месяц осады в Чернигове, по данным мэрии, пострадали 27 школ и 37 детских садов - уцелело только каждое пятое заведение. На фото: школа №18, разрушенная во время авианалета 3 марта. Под завалами школы спасатели обнаружили тело мужчины.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Могилы братские и безымянные

    За месяц боев в городе погибло более 700 горожан. Тела десятков до сих пор не идентифицированы - некоторых из них хоронили, даже не дожидаясь близких для опознания.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Возвращаться пока опасно

    Местные власти опасаются, что из-за разрушения почти всех промышленных предприятий и остановки бизнеса город не скоро насобирает денег на восстановление и нормальное функционирование. Горожан предупреждают: жить в Чернигове до сих пор опасно.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Остатки мирной жизни

    Черниговчане возвращаются в уничтоженные квартиры, чтобы забрать остатки уцелевших вещей. Андрей переехал к родственникам в глубь области - собственного жилья у него больше нет.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Эвакуация продолжается

    Благотворительные организации продолжают вывозить из Чернигова тех, кто потерял дом и напуган войной, в безопасные места. На фото: эвакуация подопечных еврейского центра при городской синагоге.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 03:25

Задержание "кума Путина": что происходит с Медведчуком в Украине (13.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как и почему Кремль реагирует на дело против Медведчука (14.05.2021)  

Что о деле против Медведчука говорят на Западе  

Реклама

Самые читаемые

Запад и восток Германии по-разному реагируют на войну в Украине  

Хроника войны в Украине 16 апреля  

Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну  