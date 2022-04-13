Комментарий: Задержание Медведчука - судить нельзя обменять

СБУ поймала убежавшего из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. Кум Путина, которого обвиняют в госизмене и причастности к финансированию терроризма в ОРДЛО, при помощи ФСБ пытался убежать в Россию через Приднестровье. Зеленский уже предложил Кремлю обменять Медведчука на пленных украинцев. Публично Москва прохладно отнеслась к этой идее. Но, я уверен, что Путин приложит максимум усилий для спасения Виктора Владимировича, к которому у него не меньше вопросов, нежели в СБУ.

Тюрьма или обмен?

Комментируя возможность обмена кума Путина на украинцев, попавших в российский плен, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конечно же, лукавит. Он утверяет, что в Кремле дескать не знают, хочет ли этого сам Медведчук, который не является ни гражданином России и ни участником так называемой "специальной военной операции". Но уже сам факт того, что кум Путина при содействии ФСБ пытался через Приднестровье убежать в Россию, говорит сам за себя.

Сергей Руденко

Куда Медведчук попадет после приговора украинского суда - в тюрьму или под обмен, будет решать не он, а Зеленский и Путин. Для президента Украины очень важно вытащить из плена своих военных. Для хозяина Кремля - услышать из уст своего кума объяснения, почему вопреки большой поддержке Москвы проект "русского мира", который курировал Медведчук, провалился в Украине. Не совсем уверен, что Виктор Владимирович сейчас готов к подобному разговору с Путиным. Но выбор у него, действительно, невелик. Да, и судя по последнему ультимативному обращению его жены - Оксаны Марченко к Владимиру Зеленскому, все большое семейство Медведчука ждет его в России.

Для украинцев судебный приговор путинскому куму, имеющему некогда значительное влияние и на украинскую политику, и на служителей Фемиды, будет маркером справедливости в государстве. В условиях войны граждане Украины должны быть свидетелями не только ужасных преступлений со стороны России, но и неотвратимого наказания тех, кто привел эту войну в их дом. Хотя, уверен, для большинства украинцев истинную ценность имеет жизнь защитников отечества, нежели будущая судьба коллаборанта, которого связывают родственные узы с Владимиром Путиным.

Три оплеухи Путину

За прошедший год Владимир Путин получил несколько громких оплеух со стороны Киева. И все они связаны с Виктором Медведчуком. Вначале украинская власть закрыла три телеканала, которые принадлежали куму президента России, затем - посадила его с электронным браслетом под домашний арест. И наконец - на 48-й день войны, отловив VIP-беглеца, явила публике испуганного, растрепанного человека в наручниках, одетого в пиксель без каких-либо знаков различий.

Происходящее с Медведчуком в Украине Путин, уверен, воспринимает как личное оскорбление. И сколько бы российская сторона не пыталась убедить украинцев, что она не собирается включать кума российского президента в обменный фонд, очевидно, для хозяина Кремля принципиально отбить его у Украины. Мол, Путин своих не бросает.

Виктор Медведчук - только верхушка "русского мира" в Украине. За ним стоит сложная схема, которая два десятилетия работала на Москву. Его знания несут прямую угрозу лично Владимиру Путину. Как в настоящем, так и в будущем. Медведчук - не только важный свидетель, но и соучастник военных преступлений, совершаемых российским руководством на территории Украины. Отказаться от кума в этой ситуации - было бы крайне неразумным со стороны Путина.

Медведчук обречен на забвение

Еще до вынесения судебного вердикта по делу о государственной измене и о причастности финансирования терроризма в ОРДЛО Медведчук, который так кичился своими адвокатскими способностями, уже получил свой приговор. Украина, которую он так не любил и ненавидел, платит ему взаимностью. Клеймо кума палача украинцев отныне не скроешь, и не смоешь. Оно навсегда останется с ним, какой бы статус он в будущем не имел.

Широкомасштабное вторжение России в Украину положило конец карьере Виктора Медведчука. Из некогда влиятельного и богатого человека он превратился в жалкого коллаборанта и пособника оккупантов. Все то, к чему он так стремился в последние двадцать лет - к славе, деньгам, успеху, лопнуло как мыльный пузырь. Всемогущий кум Путина оказался никчемным и использованным материалом. Таким же, как в 2014 году стал Виктор Янукович. Также, как и он, Медведчук обречен на забвение. Если не в украинской тюрьме, то где-то в средней полосе России.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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