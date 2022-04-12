Зеленский предложил обменять "кума Путина" Медведчука на пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного СБУ прокремлевского олигарха Виктора Медведчука на пленных украинцев. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном во вторник, 12 апреля, в его Telegram-канале.

"Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - знаменитое "Поехали!" не сработало", - отметил Зеленский, добавив, что считает "особо циничным" использование Медведчуком в целях маскировки военного камуфляжа.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы и наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - сказал Зеленский.

Дело Медведчука

Виктор Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина, возглавлял пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). В мае 2021 года ему было предъявлено подозрение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, Медведчука подозревали в организации поставок угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Политика отправили под домашний арест, который был затем продлен. За несколько дней до начала российского военного вторжения в Украину Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, однако не смог выбраться из страны.

20 марта по решению Совета национальной безопасности Украины деятельность партий, имеющих связи с Россией, в том числе и ОПЗЖ, была приостановлена.

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