Подозрения Медведчука в госизмене: что именно инкриминируют лидеру ОПЗЖ

Президент Владимир Зеленский "охотно" обменял бы кума Путина - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, на осужденных в России украинцев. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в пятницу, 14 мая.

Днем ранее Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. При этом судья Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство прокуратуры, просившей заключить под стражу влиятельного политика. DW о том, что именно инкриминирует Медведчуку и его соратнику по пророссийской партии ОПЗЖ Тарасу Козаку Государственное бюро расследований (ГБР), ведущее дело с марта этого года.

"Глубокий" проект

Первый эпизод в деле Виктора Медведчука руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) попытались описать еще 11 мая во время громких обысков у оппозиционного политика. Он касается деятельности компании "Новые проекты", которая в 2012 году получила от украинских властей разрешение на разведку нефтегазового месторождения "Глубокое" в 30 километрах от побережья Керченского полуострова. Его ресурсы в 2016 году оценивались в более 8 млн тонн нефти и 1,4 млн кубометров газа общей стоимостью около 1,5 млрд долларов.

СБУ утверждает, что перехватила разговоры лидера ОПЗЖ с Дмитрием Козаком

После аннексии Крыма Россией в 2014 году киевская компания "Новые проекты" решила продолжить работы - и для этого начала процесс перерегистрации на полуострове. Как заявил в ходе рассмотрения судом вопроса о мере пресечения прокурор Руслан Ижук, в распоряжении следствия есть перехваченные в 2015 году СБУ разговоры Виктора Медведчука с тогдашним вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, в ходе которых якобы обсуждались детали переоформления прав на эту компанию. Часть этих записей обнародовала на брифинге генпрокурор Ирина Венедикова, утверждая, что аутентичность голоса Медведчука на них подтвердила экспертиза.

В 2015 году компания "Новые проекты" действительно была зарегистрирована в Симферополе, уже в сентябре местный арбитражный суд признал за ней право на пользование месторождением. Летом следующего года правительство РФ предоставило компании все соответствующие лицензии до 2046 года. Киевские же "Новые проекты" свернули свою деятельность, и в апреле прошлого года Окружной админсуд Киева аннулировал их право на пользование "Глубоким".

Попросил Путина решить проблему с разработкой месторождения

Связь с украинскими олигархами новой компании, сразу получившей доступ к перспективному месторождению, СМИ начали искать еще в 2015 году. Список ее учредителей менялся несколько раз, пока директором не стал гражданин РФ Антон Дорноступ - как выяснили журналисты украинской программы "Схемы" в 2018 году, он же числился номинальным совладельцем в других фирмах из нефтегазового бизнеса Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Виктор Медведчук и Владимир Путин, июль 2019 года

В качестве подтверждения причастности лидера ОПЗЖ к "Новым проектам" прокуратура приводит и перехваченное электронное письмо, очевидно, отправленное с адреса Виктора Медведчука в августе 2020 года. В нем компания просит непосредственно президента РФ Владимира Путина решить еще одну проблему с разработкой месторождения - подвинуть границы района боевой подготовки Черноморского флота, на участке которого она хочет установить буровую платформу. Рукописные правки к документу, по утверждению прокуратуры, сделаны лично Медведчуком.

"Таким образом, Виктор Медведчук создал иностранную организацию, которой передал документацию по разведке месторождения, помогая в ее подрывной деятельности против Украины и разграблении национальных ценностей", - настаивал в суде прокурор Ижук, требуя 13 мая взять Медведчука под стражу. Впрочем, еще накануне, 12 мая, российские власти начали ликвидацию "Новых проектов" - запись об этом появилась в госреестре юридических лиц. Основанием для этого, как указывается, стало представление компанией недостоверных сведений реестру.

Передача российским спецслужбам военной тайны

Электронная переписка Виктора Медведчука, вероятно, была взломана СБУ в августе прошлого года - в частности, на содержание его письма к соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку прокуратура ссылается и в другом эпизоде ​​предъявленного подозрения. Он касается уже не бизнес-сделок - депутатам инкриминируют передачу российским спецслужбам военной тайны.

Виктор Медведчук в суде во время принятия решения об избрании в его отношении меры пресечения

Выступая в суде, прокурор Ижук обращал внимание на то, что именно статус народных избранников предоставляет политикам доступ к секретным сведениям. Впрочем, как Виктор Медведчук получил информацию о местонахождении, боевой подготовке, личном составе и планах военной части Главного управления разведки министерства обороны, объяснить Ижук не смог, как и не смог назвать номер этой части. Однако настаивал: 1 августа 2020 года Виктор Медведчук поделился этой информацией с Тарасом Козаком, а тот, находясь на территории России, "осуществлял системный обмен информацией с российскими властями".

Раскрыть хоть какие-то подробности прокуратура отказалась, ссылаясь на военную тайну. "Как же нам установить эти обстоятельства? Предусматривает ли Уголовно-процессуальный кодекс в качестве доказательства честное слово прокурора? Или доказательств нет?", - с иронией переспрашивал Ижука судья Вячеслав Пидпалый. Прокурор в ответ молчал, опустив глаза.

"Проминь" и российские спецслужбы

Электронные письма лидера ОПЗЖ всплывают и в третьем эпизоде, который следователи и прокуроры инкриминируют Медведчуку как госизмену. В конце сентября прошлого года Медведчук и Тарас Козак якобы получили "от неустановленных лиц" информацию о новом проекте "Проминь" (укр. - "Луч") и приняли участие в его доработке.

Как следует из нескольких страниц описания проекта, опубликованных СБУ, "Проминь" должен был стать симбиозом агентства по трудоустройству и обучению украинских граждан в РФ, финансового сервиса денежных переводов мигрантов на родину и общественной организации, помогающей украинцам интегрироваться в России. Граждан Украины, которые приезжают в РФ на заработки и учебу, инициаторы проекта называют "ценным ресурсом" не только для рынка труда, но и для "восстановления дружеских отношений" и "решения внутриполитических задач" через консолидацию их на выборах. У последнего пункта рукой Виктора Медведчука дописано "главное", утверждает обвинение.

Именно внеся эту рукописную правку в документ, Медведчук, по мнению прокурора Ижука, совершил госизмену. Другие примечания, якобы сделанные политиком, касаются целей проекта: подготовки к следующим президентским и парламентским выборам в Украине, распространения посредством "Проминя" новых идей, настроений и полтехнологий. Кто был автором этого масштабного проекта и что помешало его реализации, ни СБУ, ни прокуратура не объясняют, однако прописанное в документе тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России считают достаточным основанием для обвинения украинских депутатов в связях с российскими спецслужбами.

Куда исчезло финансирования терроризма?

Адвокаты Виктора Медведчука и он сам во время судебного заседания не останавливались на деталях подозрения, зато указывали на процедурные нарушения со стороны следствия и отсутствие хоть каких-то доказательств. Обсуждая предложенный размер залога в 300 млн гривен, Медведчук напомнил о санкциях, введенных украинскими властями против него и Козака еще в феврале.

Иван Баканов

Тогда СБУ утверждала, что основанием для замораживания активов депутатов стало финансирование ими терроризма - якобы путем поставок боевикам самопровозглашенной "ДНР" нефтепродуктов с завода в Ростовской области РФ и сделок с продажей угля, добытого в неподконтрольных Киеву районах Луганщины. "Где же результаты этого уголовного дела? Где расследование?", - спрашивал Медведчук. "Придет время, будет собрано достаточно доказательств, и мы обязательно обо всем сообщим", - заочно ответил ему глава СБУ Иван Баканов.

А пока, не согласившись с решением судьи о круглосуточном домашнем аресте, во время которого депутату придется носить электронный браслет, Медведчук и его адвокаты собираются подавать апелляцию. А в прокуратуре ждут возвращения в страну Тараса Козака, который якобы лечится в Беларуси.

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