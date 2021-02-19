В Киеве допускают обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины допускают возможность обмена депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, на осужденных в России украинцев. "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в пятницу, 14 мая, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Днем ранее Печерский районный суд Киева отправил Медведчука, которого СМИ называют кумом президента РФ Владимира Путина, под домашний арест до 9 июля. При этом судья отклонил ходатайство прокуратуры, просившей заключить под стражу политика, подозреваемого в государственной измене. 11 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской улице и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Дело в отношении Медведчука

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в деле Виктора Медведчука три эпизода. Первый касается газового месторождения "Глубокая" на черноморском шельфе близ Керчи. В 2012 году разрешение на разработку месторождения получила украинская компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Кроме того, следствие считает, что Медведчук в 2020 году якобы передал находившемуся в России украинскому депутату Тарасу Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины. В-третьих, Медведчука подозревают в антиукраинской деятельности. Речь идет о "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию", заявил глава СБУ Иван Баканов.

Медведчук пообещал не покидать страну и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Происходящее он назвал "политической расправой".

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