 Подозрение Медведчуку в госизмене: есть ли перспективы у уголовного дела? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.05.2021

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Украина

Подозрение Медведчуку в госизмене: есть ли перспективы у уголовного дела?

Лидера партии ОПЗЖ, депутата Рады Виктора Медведчука подозревают в госизмене. Это кульминация попыток украинских властей в борьбе с пророссийским политиком и кумом Путина. DW - об уголовном деле Медведчука.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Вынесение во вторник, 11 мая, подозрения в совершении государственной измены лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку, а также обыски в квартире подозреваемого и офисе партии, стали главной политической новостью в Украине.

Сам Медведчук отреагировал на случившееся в комментарии на сайте ОПЗЖ. Он пообещал не покидать страну и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. "Все, что происходит со мной, является политической расправой над моей принципиальной позицией. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия", - заверил лидер ОПЗЖ.

Какой будет дальнейшая судьба Медведчука?

Новость о вынесении подозрения Медведчуку и связанных с этим обысках вызвали широкий общественный резонанс. Депутат Верховной рады от возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев напомнил, что Офис генпрокурора Украины открыл дело против Медведчука еще в 2019 году. "Посмотрим, действительно возьмутся или будет, как с Коломойским (миллиардер Игорь Коломойский. - Ред.)", - написал Арьев на своей странице в Facebook. Очевидно, он имел в виду отсутствие прогресса в расследовании роли известного бизнесмена в делах, связанных с "Приватбанком".

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Украинские власти не способны завершить правовое преследование Медведчука, заявил в интервью DW киевский политолог и социолог Виктор Небоженко. По его выражению, подозрение и обыски спровоцированы давлением Вашингтона с целью положить конец коррупции, засилью олигархов и "пятой колонны" России в Украине. И это, говорит политолог, поставило Киев в ситуацию, которая "выше интеллектуальных возможностей" нынешних украинских властей. "Это невыполнимое задание для действующего президента. Ему придется продолжить играть роль Голобородько в сериале "Слуга народа", но этот сезон сериала его сценаристы еще не написали", - считает Небоженко.

На брифинге во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вынесенное Медведчуку подозрение не последнее, в этом деле "есть и другие эпизоды". Однако Небоженко прогнозирует, что дело Медведчука увязнет в судах и не будет доведено до конца: "Служба безопасности Украины (СБУ) уже сделала все, что могла, Офис генпрокурора также. Но суды ни одной из инстанций в Украины не готовы снова противостоять Медведчуку".

Необратимые последствия действий властей

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко полагает, что почти трехмесячное преследование Медведчука нынешними властями свидетельствует о том, что события развиваются довольно динамично и неотвратимо для фигурантов этого дела. "Сейчас одновременно действуют два фактора. С одной стороны, есть политическая воля президента и его личный интерес - Медведчук стал для него личным политическим врагом. С другой стороны, эту волю президента чувствуют и правоохранители, которые заметили довольно широкий резонанс после введенных СНБО санкций против Медведчука", - отметил Фесенко.

Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

По его оценке, такая ​​конкуренция между правоохранительными и государственными структурами полезна для национальных интересов Украины, поскольку в деле Медведчука речь идет о национальной безопасности. Фесенко ожидает дальнейшего давления со стороны Зеленского и общественности, чтобы дело лидера ОПЗЖ было доведено до вынесения судом приговора.

"Это означает, что у Медведчука в ближайшие годы не будет политического будущего - ему придется защищаться, скрываться. Из-за исключения его из политического процесса, как ключевой фигуры пророссийского лагеря, можно ожидать ослабления его позиций. Нынешние партнеры Медведчука будут вынуждены от него дистанцироваться, а впоследствии даже создавать какие-то другие политические силы", - добавил Фесенко.

Между тем киевский политолог Руслан Бортник указывает, что атака Зеленского на оппозицию и лично на председателя политсовета ОПЗЖ Медведчука - это попытка выстроить новую коммуникацию вне рамок минских соглашений, подобным образом заставив Россию пойти на уступки в переговорном процессе по Донбассу. Бортник убежден, что время, когда президент Зеленский мог пиариться на переговорах с российской стороной, давно прошло, поскольку украинское общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность.

"Серый кардинал" украинской политики

Прозванный в свое время "серым кардиналом" украинской политики Виктор Медведчук в прошлом занимал ряд высоких постов, в том числе возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы. В его адрес не раз звучали серьезные обвинения - от нарушения профессиональной этики адвоката, когда Медведчук в 1980 году защищал украинского писателя и диссидента Василия Стуса (Стус отрицал свою вину, а Медведчук признал виновным своего подзащитного), до обвинений в госизмене и завладении госресурсами Украины в Крыму.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Медведчук в 1998 году возглавил Социал-демократическую партию Украины (объединенную), а впоследствии - общественную организацию "Украинский выбор". В 2019 года он стал председателем политсовета пророссийской партии ОПЗЖ, которая успешно выступила на парламентских выборах того же года и сформировала в Верховной раде вторую по численности фракцию после правящей партии "Слуги народа". Украинские СМИ и эксперты за глаза называли Медведчука "неприкасаемым" из-за его особых отношений с Путиным. Помимо прочего, лидер ОПЗЖ является кумом российского президента.

Обмен пленными в Донбассе и санкции СНБО

По данным ОБСЕ, Виктор Медведчук в 2014 году представлял интересы сепаратистов с неподконтрольных правительству Украины "Донецкой и Луганской народных республик (ДНР/ЛНР)", выступал за "мирное решение конфликта", но избегал упоминаний о роли России в этой войне.

Аналитики часто отводят Виктору Медведчуку роль своеобразного посредника между властями в Киеве и хозяином Кремля. Медведчук еще со времен президентства Петра Порошенко не раз выступал одним из организаторов обмена осужденными и временно удерживаемыми лицами между "ДНР/ЛНР" и украинскими властями.

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и, таким образом, прекратил вещание трех популярных телеканалов, якобы на самом деле принадлежавших Медведчуку. Позже президент Украины Владимир Зеленский из-за подозрения в "причастности к финансированию терроризма" ввел персональные санкции против Медведчука, затронувшие его бизнес по транспортировке нефтепродуктов.

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