В Украине Виктора Медведчука подозревают в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины(СБУ) во вторник, 11 мая, пришли с обысками к депутату Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Обыски прошли в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской и "еще двух жилых домах народного депутата в Киеве", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Между тем генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, что подписала сообщения о подозрениях в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму в отношении "двух депутатов украинского парламента - М. и К.". По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Медведчуке и Тарасе Козаке.

Следствие и прокуроры "получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых", указывает генпрокурор. В частности, в рамках досудебного расследования было проведено много следственных действий, получены экспертные заключения и допрошены "ценные свидетели".

СБУ устанавливает местонахождение Медведчука

"По результатам обысков, местонахождение депутата М. не установлено, поэтому СБУ принимают соответствующие меры по его установлению" и вручению подозреваемому ходатайства о содержании под стражей, пишет далее генпрокурор.

Она указывает, в частности, что депутаты подозреваются в покушении на разграбление национальных богатств в аннексированном Россией Крыму, в том числе "передаче ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр", признании Крыма "частью зарубежного государства", а также создании "армии информационных клоунов" "в собственных антиукраинских интересах".

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