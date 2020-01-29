Медведчук назвал "бредом" записи его разговоров с Сурковым

Украинское издание "Обзореватель" 15 марта опубликовало новые записи телефонных разговоров предположительно депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Владислава Суркова, бывшего помощника президента России по вопросам урегулирования ситуации в Украине.
Медведчук во вторник, 16 марта, в интервью украинскому телеканалу Hromadske назвал записи "бредом на уровне маразма". В файле представлены три эпизода, издание утверждает, что получило запись из достоверных источников. Когда точно состоялись эти разговоры, неизвестно.
О чем говорили на записи переговоров
Владислав Сурков
Участники разговоров обсуждают попытку Василия Грицака, который на тот момент возглавлял Службу безопасности Украины, связаться с так называемым министром обороны "ДНР" Владимиром Кононовым, а также "создание некого Совета городов". Кроме того, якобы Сурков рассказал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса.
Ранее, в конце февраля, украинская интернет-платформа "Цензор.нет" опубликовала первую запись разговора людей, голоса которых похожи на Медведчука и Суркова. В нем в 2014 году обсуждались поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым через структуры "Интер РАО" и обмен пленными в Донбассе. 1 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разговор Суркова и Медведчука, запись которого была обнародована в СМИ, не единичен, и анонсировал появление новых. 9 марта Медведчук был допрошен СБУ.
В Службе безопасности Украины телеканалу Hromadske сообщили, что опубликованные в СМИ пленки изучаются. В ведомстве отказались их комментировать.
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Автор: Наталия Королева