Донбасский уголь продают за бесценок в Россию? Кто на этом наживается

Острый дефицит угля на складах украинских теплоэлектростанций в конце зимы напомнил стране о болезненных последствиях утраты Киевом контроля над частями Донецкой и Луганской областей. Большинство украинских ТЭС традиционно работают на антраците, а все без исключения добывающие его шахты находятся на территориях, контролируемых самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Несколько лет назад по инициативе правительства тогдашнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана все ТЭС государственной компании "Центрэнерго" были переведены на газовый уголь, который в достаточном количестве добывается на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Это было сделано для того, чтобы "не покупать уголь у страны-агрессора".

Нынешние украинские власти отменили табу на поставки российских энергоносителей для "Центрэнерго". По данным украинской таможни, доступным в базе ImportGenius, в ноябре 2020 года "Центрэнерго" начала закупать топливо в Кузбассе. В декабре уголь марки ДОМСШ компании "Сибирский антрацит" был куплен по цене 60 долларов за тонну. Это на 15 долларов дешевле стоимости, по которой "Центрэнерго" покупала в январе топливо у украинских поставщиков, входящих в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Возрождение компании на российской стороне границы

Украинские частные ТЭС от антрацита никогда не отказывались и по-прежнему активно закупают его в России. К примеру, такие компании, как "Евро-Реконструкция" и "Донбассэнерго" в 2020 году покупали антрацит по цене 65 долларов за тонну в "Шахтоуправлении "Обуховское" в Ростовской области, которое входит в ДТЭК Рината Ахметова, а также уголь различных марок по цене 60 долларов за тонну в компании "Шахтоуправление "Садкинское".

Активисты блокируют на выезде с "ДНР" поезд с углем, февраль 2017 года

"Шахтоуправление "Садкинское" принадлежит российскому промышленнику Андрею Филатову, который по совместительству возглавляет Федерацию шахмат России. После многолетнего упадка компания вновь начала активно развиваться. С 2019 года "Шахтоуправление "Садкинское" резко нарастило объемы экспорта в Украину. За последние два года компания поставила в Украину более 1,6 миллиона тонн угля - как энергетического, так и более дорогого, для нужд металлургической отрасли.

Доходы "Шахтоуправления "Садкинское" за 2019 год выросли на 40 процентов. Получив крупный кредит от российского государственного банка ВТБ, компания несколько лет назад открыла новую обогатительную фабрику, а в 2022 году планирует открыть новую шахту "Садкинская восточная", которая станет одной из крупнейших в России.

Украинский антрацит - в Россию за бесценок

Шахты по украинскую сторону границы - на территории, находящейся под контролем "ДНР" и "ЛНР", о подобном развитии могут лишь мечтать. Им приходится продавать топливо в Россию, рынок которой и без того перенасыщен углем по низкой себестоимости. Поэтому российские государственные компании закупают антрацит с неподконтрольной Киеву части Донбасса по цене вдвое дешевле той, которую Украина платит за топливо в России. В частности, электростанции "дочки" "Газпрома" - компании "ОГК-2" - покупают украинский антрацит у шахт, находящихся на территории "ДНР" и "ЛНР", в среднем по 30 долларов за тонну, свидетельствуют проанализированные DW данные российской таможни.

По 33 доллара за тонну покупает уголь на шахтах, расположенных в неподконтрольных Киеву восточных регионах Украины, и одна из компаний, находящаяся в ведении министерства строительства Ростовской области. А в "дружественную" пророссийским сепаратистам из "ДНР" и "ЛНР" Абхазию уголь поставляется по еще более низкой цене: 27 долларов за тонну.

В числе получателей угля с Донбасса - транспортно-экспедиторские компании в порту Новороссийска

"Эти цены в разы ниже себестоимости угля из Донбасса. Они не включают в себя никаких инвестиционных расходов. Это все может закончиться только экологической катастрофой. Такое впечатление, что речь идет лишь о том, чтобы выжать из Донбасса по максимуму, прежде чем вернуть его под контроль Киева", - говорит в беседе с DW эксперт Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко.

Экспорт угля транзитом через Россию?

Средняя стоимость угля, ввозимого в Россию из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, по данным российской таможни, составляла в 2019-2020 годах около 43 долларов за тонну. Остается этот уголь в России или отправляется дальше за границу, неизвестно. Впрочем, уголь с некоторых шахт в "ДНР" и "ЛНР" - в частности, с отобранной сепаратистами у холдинга ДТЭК шахты "Комсомолец Донбасса" или с шахты "Донроссуголь в Торезе - поставляется в порт Новороссийска.

С 2019 года грузополучателями около 120 тыс. тонн угля с территорий "ДНР" и "ЛНР" были транспортно-экспедиторские компании, которые являются операторами перевалочных баз в этом порту. По меньшей мере 70 тыс. тонн получили из "ДНР" и "ЛНР" на свои портовые базы компании "Новоморснаб" и "Карго", при посредничестве которых уголь, по данным таможенных деклараций, экспортирует морем трейдерская компания из Гонконга Vartech Enterprise Limited.

"Уголь подвозят из разных шахт России и смешивают с углем из шахт украинского Донбасса непосредственно на угольном терминале в порту. В сертификатах происхождения указывается Российская Федерация", - говорит в беседе с DW Вадим Черныш, бывший министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий, а в настоящее время - руководитель Центра исследований безопасности "СЕНСС". Во время работы в правительстве Черныш подробно анализировал собранные министерством данные об операциях с углем с неподконтрольных Киеву территорий, в частности, в российских портах.

Впрочем, бесспорных доказательств того, что компания Vartech Enterprise Limited вывозит через Новороссийск на экспорт именно уголь с территорий "ДНР" и "ЛНР", нет. В Vartech Enterprise Limited не ответили на письменный вопрос DW о бенефициарах компании и о происхождении покупаемой и перепродаваемой фирмой продукции. Директором компании, по данным гонконгского реестра, является подданный Великобритании, а учредителем - гражданин ЮАР; всего на них оформлены тысячи "фирм-однодневок". Только за последние два года Vartech экспортировала из России антрацита на сумму более 250 млн долларов по средней цене 81 доллар за тонну.

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