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СБУ

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Тематическая страница DW "Служба безопасности Украины (СБУ)".

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Новости

6 февраля 2024 г.

Слежка за журналистами: СБУ сообщила о "кадровых решениях"

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Контекст

Сотрудники СБУ

"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами

"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами

Вокруг видео с отдыха журналистов-расследователей в Украине разгорается большой скандал. Что известно?
Конфликты7 февраля 2024 г.
Видеокамера с микрофоном

Слежка за журналистами в Украине. Что известно о скандале?

Слежка за журналистами в Украине. Что известно о скандале?

После публикации записей, компрометирующих журналистов Bihus.Info, в Украине заговорили о системном давлении на СМИ.
Свобода прессы22 января 2024 г.
В Печерском райсуде Киева (фото из архива)

Как в Украине судят шпионивших в пользу России

Как в Украине судят шпионивших в пользу России

Украинские суды уже вынесли десятки приговоров в отношении украинцев, которые передавали России секретную информацию.
Правосудие и закон11 января 2024 г.
Товарные поезда в районе железнодорожного вокзала в Бресте

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

КГБ Беларуси утверждает, что раскрыл "подготовку терактов" "ячейками СБУ". Что не так с материалами этого дела?
Политика16 сентября 2023 г.
Открытая дверь в здание "участковой комиссии" в Таврийске

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Киев грозит уголовным преследованием активным участникам российских "выборов" на оккупированных территориях Украины.
Политика6 сентября 2023 г.
Мужчина прячет в карман пиджака пачку купюр в 100 евро

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене

Инициатива президента Украины приравнять коррупцию к госизмене может сломать всю антикоррупционную архитектуру.
Коррупция29 августа 2023 г.
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Конфликты26 мая 2023 г.
Киев во время российского вторжения

ГУР vs СБУ: плохая коммуникация или сорванные миссии?

После огласки истории с убийством Дениса Киреева ГУР и СБУ демонстративно помирились. Но это не первый их конфликт.
Конфликты30 января 2023 г.
Обыски в Киево-Печерской лавре

Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре

Сотрудники СБУ провели обыски в трех православных монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре. DW узнала детали.
Конфликты24 ноября 2022 г.
Софийский собор в Киеве

Что будет с Софийским собором в Киеве?

Любой удар по СБУ приведет к повреждению храма, уверен украинский искусствовед Константин Акинша.
Культура7 марта 2022 г.