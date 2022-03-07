You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
СБУ
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Служба безопасности Украины (СБУ)".
Пропустить раздел Новости
Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Слежка за журналистами: СБУ сообщила о "кадровых решениях"
Пропустить раздел Контекст
Контекст
"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами
"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами
Вокруг видео с отдыха журналистов-расследователей в Украине разгорается большой скандал. Что известно?
Конфликты
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
Слежка за журналистами в Украине. Что известно о скандале?
Слежка за журналистами в Украине. Что известно о скандале?
После публикации записей, компрометирующих журналистов Bihus.Info, в Украине заговорили о системном давлении на СМИ.
Свобода прессы
22.01.2024
22 января 2024 г.
Как в Украине судят шпионивших в пользу России
Как в Украине судят шпионивших в пользу России
Украинские суды уже вынесли десятки приговоров в отношении украинцев, которые передавали России секретную информацию.
Правосудие и закон
11.01.2024
11 января 2024 г.
"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?
"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?
КГБ Беларуси утверждает, что раскрыл "подготовку терактов" "ячейками СБУ". Что не так с материалами этого дела?
Политика
16.09.2023
16 сентября 2023 г.
Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях
Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях
Киев грозит уголовным преследованием активным участникам российских "выборов" на оккупированных территориях Украины.
Политика
06.09.2023
6 сентября 2023 г.
Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене
Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене
Инициатива президента Украины приравнять коррупцию к госизмене может сломать всю антикоррупционную архитектуру.
Коррупция
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации
О границах коллаборационизма и самосуде на примере одного села в Харьковской области - в репортаже DW.
Конфликты
26.05.2023
26 мая 2023 г.
ГУР vs СБУ: плохая коммуникация или сорванные миссии?
После огласки истории с убийством Дениса Киреева ГУР и СБУ демонстративно помирились. Но это не первый их конфликт.
Конфликты
30.01.2023
30 января 2023 г.
Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ провели обыски в трех православных монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре. DW узнала детали.
Конфликты
24.11.2022
24 ноября 2022 г.
Что будет с Софийским собором в Киеве?
Любой удар по СБУ приведет к повреждению храма, уверен украинский искусствовед Константин Акинша.
Культура
07.03.2022
7 марта 2022 г.