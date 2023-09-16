"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

Схроны со взрывчаткой и задержанные на цепи - КГБ Беларуси раскрыл "подготовку терактов" "боевыми ячейками СБУ". Итоги операции широко освещали госСМИ. Что не так с представленными материалами дела?

"Не прошу никакого снисхождения, прошу о высшей мере", - заявил при проверке показаний житель Гродно Борис Пухальский. Этот эпизод оперативной съемки вошел в документальный фильм "Бесы террора" государственного телеканала ОНТ, рассказывающий, как Комитет государственной безопасности Беларуси раскрыл "подготовку терактов" на Белорусской железной дороге (БелЖД). Сообщения, что КГБ "пресек очередные попытки украинских спецслужб дестабилизировать обстановку", "ликвидировал три боевые ячейки СБУ", обнародовали все центральные госСМИ.

Из них стало известно, что в конце августа - начале сентября комитетчики задержали шесть граждан Беларуси и Украины, которые действовали якобы по заданию украинских спецслужб. Задержанным грозит наказание вплоть до смертной казни. Но некоторые эксперты не исключают, что вся история в действительности может быть постановкой для одного зрителя.

Задержанных обвиняют в "покушении на акт терроризма" и госизмене

В ночь на 27 августа КГБ задержал 37-летнего Павла Вабищевича и 40-летнего Андрея Зиненко. ГосСМИ утверждают, что у Вабищевича были проблемы с алкоголем, а также зависимость от азартных игр. Украинские спецслужбы якобы вышли с ним "на связь", когда он через одну из тематических групп в Telegram-канале пытался найти работу. Зиненко - бывший коллега Вабищевича, "получил высшее образование, работал на руководящей должности, получал высокую зарплату". На видео допроса, вошедшем в фильм ОНТ, у мужчины подбит глаз, а на рубахе виднеется большое пятно, вероятно, засохшей крови.

По версии следствия, Вабищевич и Зиненко должны были забрать взрывчатку из тайников в Гомельской области, одну часть перевезти в Червенский район Минской области, а другую - "использовать лично, для подрыва железнодорожного пути Столбцы - Барановичи в Столбцовском районе". За теракт им якобы обещали 15 тысяч долларов. Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "покушение на акт терроризма" и "измена государству".

На следственный эксперимент привели на цепи

В фильме ОНТ также сообщается, что украинские спецслужбы не могли полагаться только на Вабищевича и Зиненко, а потому готовили еще один теракт на БелЖД - в Толочинском районе Витебской области. За нее "отвечал" 31-летний уроженец Украины Иван Лихолат. В 2012-2013 годах он, как пишет государственное информагентство БелТА, служил "в разведывательных подразделениях ВСУ", женат на белоруске и уже десять лет живет в Беларуси, отец троих детей.

Лихолату якобы "поручили взорвать железнодорожные пути, по которым должна пройти (российская - Ред.) военная техника". За помощью он обратился к жителям Гродно Ивану Бородичу и Борису Пухальскому. 4 сентября все трое были задержаны КГБ, им предъявили обвинения в "подготовке акта терроризма", "измене государству" и "шпионаже". Пухальский заявил, что не просит "никакого снисхождения", зато просит приговорить его "к высшей мере".

Тремя днями ранее в Ельском районе Гомельской области сотрудники КГБ задержали 45-летнего гражданина Украины Вячеслава Бородия. Тот с 2000 по 2003 годы жил в Мозыре, затем вернулся в Украину, где работал егерем. По версии силовиков, Бородий сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также со Службой безопасности Украиы (СБУ), которая поручила ему "перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку" для организации терактов не только в РБ, но и в России. О прямой связи Бородия с другими пятью задержанными ничего не говорится. На кадрах оперативной съемки, показанных ОНТ, видно, что Бородия, как и Пухальского, привели на следственный эксперимент на цепи, прикрепленной к наручникам.

Экс-сотрудник СБУ: Это спектакль для одного зрителя

Некоторые эпизоды фильма ОНТ "Бесы террора" по просьбе DW прокомментировал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, который сегодня работает военным экспертом в Украинском институте будущего, а также консультантом комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. По словам Ступака, все "снято красиво и убедительно", с применением множества технических средств: "Кажется, что знали каждый шаг этих людей, снимали их под разными ракурсами. Такое ощущение, что им говорили: стой здесь, иди сюда". Эксперт не исключает, что задержанные "были специально подобраны якобы для совершения теракта и находились под наблюдением", и называет это "спектаклем для одного зрителя наверху", имея в виду правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Иван Ступак считает, что фильм "Бесы террора" сделан специально для Лукашенко Фото: Privat

Иван Ступак обратил внимание и на другие нестыковки в деле. К примеру, "диверсанты" закладывали под рельсы взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, что, по его словам, не имеет никакого смысла, если речь идет о подрыве поезда. Кроме того, по словам собеседника, из фильма неясно, кто же все-таки вербовал "агентов" - СБУ или ГУР. Ступак не исключил, что украинских граждан, задержанных в РБ, в итоге могут обменять на "агентов белорусского КГБ", выявленных в Украине.

BELPOL: Не приводят доказательств участия украинских спецслужб

В объединении бывших белорусских силовиков BELPOL тоже обращают внимание на то, что задержанные не могут толком сказать, на кого они "работали", называя то СБУ, то ВСУ, то ГУР и даже ГРУ (российское бывшее Главное разведывательное управление, ныне - Главное управление Генштаба. - Ред.), которого в Украине нет. "Сообщают о подготовке "терактов" именно украинскими спецслужбами, но не приводят ни одного доказательства: установочных данных, позывных, интернет-аккаунтов, телефонных номеров, хотя бы кого-то из "украинских кураторов", - говорится в аналитической справке BELPOL.

Там же отмечается, что задержанные не могут назвать цель "мероприятий", а говорят "заученными фразами" о "дестабилизации обстановки" и "жертвах среди мирного населения". "Вабищевич вообще понятия не имеет, как нужно заложить взрывчатку на ж/д пути и привести ее в действие, что четко показано в "фильме", - пишет BELPOL. Кроме того, бывшие силовики подчеркивают, что в фильме ОНТ так и не были "продемонстрированы взрывные устройства в собранном виде и содержимое тайников с якобы изъятым оружием и взрывчаткой".

"Вясна": Эта история очень похожа на провокацию

Сейчас не существует и стратегической необходимости "в проведении операций по остановке" военных эшелонов РФ. "Совершение реальных терактов на территории Беларуси может повлечь прямое участие режима Лукашенко в войне, что явно не выгодно Украине, второй фронт ей не нужен", - отмечается в аналитической справке BELPOL.

"Эта история очень похожа на провокацию, цель которой - запугать людей, продемонстрировать свой контроль над ситуацией, который отсутствовал при активности "рельсовых партизан", - прокомментировали в юридической службе правозащитного центра "Вясна". Там также акцентировали внимание на том, что речь идет о "подозрении в совершении акта терроризма": "По нашему законодательству за такие действия предусмотрена смертная казнь и, если людей не отпустят, то это с высокой долей вероятности может стать реальностью".

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