Как РФ руками несовершеннолетних поджигает автомобили ВСУ

Российские спецслужбы все чаще вербуют украинских подростков для диверсий, в частности поджогов автомобилей военнослужащих. О том, как это происходит, - в материале DW.

Россия в войне против Украины не брезгует никакими средствами. По данным украинских правоохранителей, в последнее время спецслужбы РФ все чаще пробуют вербовать украинских подростков на мелкие диверсии. Речь идет преимущественно о написании антиукраинских лозунгов в публичных местах и поджоге автомобилей украинских военнослужащих.

"Заработать 500 долларов"

"17 июня меня разбудили в три часа ночи, когда увидели полицию и пожарных возле моей машины. Я вышел, когда машину уже потушили. Она не очень пострадала - только несколько навесных деталей расплавило", - вспоминает в разговоре с DW военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Котов, автомобиль которого хотели сжечь. Это был военный джип, окрашенный в зеленый цвет. Когда собеседник DW вышел на улицу, полиция уже допрашивала вероятных злоумышленников - женщину и ее несовершеннолетнего сына. "Я стоял возле них и слышал разговор с полицейскими. Люди достаточно простые. Женщина говорила, что они в долгах, а ее сын увидел в Telegram, что можно заработать 500 долларов, если подожжешь машину. Поэтому речь не идет о каком-то там мировоззренческом выборе этих людей. Они существуют в другой прослойке общества, где не интересуются войной", - отмечает Котов.

Как подтвердили DW в нацполиции Украины, к поджогу машины Тараса Котова причастна 48-летняя женщина с 14-летним сыном, которые приехали в Киев из Черниговской области. По данным правоохранителей, в столице Украины они в течение нескольких дней подожгли два транспортных средства, принадлежащих военным. "Указание жечь автомобили ВСУ сообщники получили через соцсети. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на видео подтверждение выполненного задания", - говорят полицейские.

Поджогов все больше и больше

Похожие случаи происходят не только в Киеве. В Днепре в ночь на 10 июня около 01.30 был сожжен автомобиль с надписью "Эвакуация ВСУ". "Ребята оставили машину на ремонт и поехали в зону боевых действий. Она стояла возле станции техобслуживания. Накануне поджога, 9 июня, днем возле машины был замечен неизвестный молодой человек", - рассказывает DW военнослужащий по имени Роман. Недавно и в Одессе полиция разоблачила двух подростков, 13 и 16 лет, которые подожгли два автомобиля ВСУ, а затем вместе с приятелями 16 и 18 лет планировали поджечь еще одну машину.

Поджоги автомобилей военнослужащих подростками в последнее время действительно участились, констатирует заместитель начальника департамента уголовного розыска национальной полиции Юрий Кузьменко. "Мы отмечаем тенденцию активизации российских спецслужб по вербовке наших подростков, граждан Украины, с целью привлечения их к преступной деятельности, а именно - поджогу автомобилей военнослужащих", - подчеркнул Кузьменко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, за последний период зафиксированы 16 фактов поджога - в Киеве, Одессе и Днепре. "В 11 случаях личности виновников уже установлены, они привлечены к ответственности", - отметил полицейский.

За умышленный поджог автомобилей предусмотрена уголовная ответственность - до десяти лет лишения свободы. А если при этом будет выявлена связь с российскими спецслужбами, такие действия будут квалифицированы как диверсия, и тогда мера наказания составит от 15 лет заключения до пожизненного срока.

Процесс вербовки

Российские спецслужбы, как уточнил Юрий Кузьменко, вербуют украинских подростков через социальные сети, в частности Telegram-каналы, обращая внимание на их посты и комментарии. Именно во время летних каникул, по его словам, дети проводят больше времени в социальных сетях, комментируя новости.

Сначала спецслужбы РФ дают якобы невинные задания - нарисовать граффити, преимущественно антиукраинского содержания, рассказал Кузьменко. "За это обещают определенное вознаграждение - от нескольких тысяч до 20 тысяч гривен. Если человек выполнит это задание, спецслужбы понимают, что человек легко поддается влиянию, и, обещая ему легкий заработок и значительные суммы вознаграждения - от 3000 до 5000 долларов, предлагают совершать преступные действия в виде поджогов автомобилей военнослужащих", - пояснил он.

Для маскировки транзакций деньги часто переводят на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо. Именно по такой схеме, как выяснила Служба безопасности Украины (СБУ), действовала группа злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб подожгли автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Днепре и планировали другие поджоги.

Мотивы сотрудничества с оккупантами

Таким образом РФ пытается создать для российских СМИ "медийную картинку" о якобы существующем "антиукраинском подполье", отмечают в СБУ. Но Россия совершает диверсии руками подростков уже не впервые. Ранее СБУ сообщала, что российские спецслужбы привлекают несовершеннолетних для рассылки сообщений о псевдоминировании. Вербуют украинских подростков россияне и в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", Telegram-каналах и на игровых интернет-платформах. "Очень часто враг, чтобы склонить детей к подрывной деятельности, применяет методы шантажа и психологических манипуляций, а также предлагает "легкие деньги", - отмечали правоохранители.

Кроме финансовой выгоды, мотивы сотрудничества с РФ могут крыться в том, что человек чувствует ограничения в выражении собственного мнения, жаждет мести, не имеет возможности принадлежать к желаемому социальному слою, или существуют другие факторы, вызывающие внутренний конфликт, отметили в беседе с корреспондентом DW в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции. У его сотрудников имеется значительный опыт как в противодействии отдельным коллаборационистам, так и в разоблачении агентурных сетей.

Более того, подростки могут не осознавать, что они делают, отмечает Василий Филоненко - тренер-методолог общественной организации #stop_ѕехтинг, которая занимается защитой детей. "Ведь это может быть преподнесено как веселая игра - в частности, поджоги автомобилей как борьба со шпионами внутри Вооруженных сил Украины. Дети могут до конца не понимать последствий", - говорит Филоненко в беседе с DW.

Предупреждать об опасностях в интернете

Поэтому, кроме выявления и нейтрализации источников влияния РФ правоохранителями, предупреждать детей об опасности должны родители, убеждены собеседники DW. "В первую очередь следует настроить родительский контроль на телефонах детей. А в Telegram можно ограничить видимость учетной записи для третьих лиц. Чтобы даже те люди, которые могут знать номер телефона, не видели вас. Это важно, потому что пригласить детей в анонимные чаты могут знакомые", - подчеркивает Василий Филоненко.

Кроме того, по его словам, взрослые - учителя, родители, общественные организации - должны регулярно предупреждать детей об опасностях в интернете. Важно и то, чтобы дети понимали последствия своих действий, убежден Филоненко: "Взрослый должен объяснить: если тебе предложат нарисовать граффити, совершить поджог, это может быть опасно для тебя самого. Может поймать полиция, и будут санкции. Во-вторых, таким образом можно помочь врагу создать проблему для вооруженных сил, подставить другого человека, а, возможно, даже лишить его жизни или здоровья".

Необходимы и государственные программы, отмечает в беседе с DW врач-психотерапевт Алина Сальникова: "Государство может влиять на эту ситуацию, в первую очередь путем образовательных программ. В школьные программы обучения необходимо включать темы информационной безопасности, формировать критическое мышление, проводить лекции, семинары, рассказывая школьникам об опасности участия в диверсиях". По мнению Сальниковой, для детей, которые столкнулись с вербовкой, и их родителей следует организовать группы поддержки. "Но это возможно устроить только на уровне государства, ведь волонтерам не хватит ресурсов", - подчеркнула Алина Сальникова.

Военнослужащий ВСУ Тарас Котов призывает готовиться к тому, что подобные диверсии будут продолжаться. "Кроме подростков, целью россиян являются уязвимые слои населения, которые находятся в долговой яме", - предостерегает он.