Как в Украине судят шпионивших в пользу России

Как выяснило следствие, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пенсионер из Кропивницкого получил в мессенджере сообщение от неизвестного россиянина, который предложил сотрудничество - "за вознаграждение" присылать информацию об определенных объектах. Пенсионер, как он признался на суда, согласился и в течение нескольких месяцев передал данные о местном заводе, железнодорожных станциях и воинских частях. Когда он снимал на территории авиационного университета, его задержали сотрудники СБУ.

Мужчину обвинили в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК), дело передали в суд. В ходе процесса подсудимый свою вину не признал. Он согласился с версией следствия, но заявил, что не считает содеянное госизменой, добавив, что передавал информацию с опозданием, а иногда вообще выдумывал ее. К примеру, как утверждал подсудимый, он отправил россиянину видео, "на которых изображен дом лесника и интернат для психически больных, а не проход в воинскую часть, как указано в обвинительном акте".

За одну выполненную задачу подсудимый, по его словам, получил 2000 гривен (менее 50 долларов), а всего заработал от 10 до 12 тысяч гривен. Суд посчитал, что перевод денег подтверждает ценность переданной информации. "Обвиняемый своими действиями оказывал прямую помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - пришел к выводу суд и в конце 2023 года приговорил пенсионера к 15 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

Статистика от СБУ

"Разоблачение наводчиков, которые помогают врагу корректировать удары по Украине, - это отдельное направление деятельности СБУ. Их задержание проходит регулярно", - сообщили DW в этой спецслужбе. По ее информации, в большинстве случаев подозреваемым в корректировке огня инкриминируется несанкционированное распространение информации о ВСУ (ст. 114-2 УК).

С начала российского вторжения СБУ открыла более 400 дел только по статье о несанкционированном распространение информации о ВСУ Фото: Sergei Chuzavkov/AFP/Getty Images

С начала российского вторжения СБУ открыла более 400 дел только по этой статье. "Но в зависимости от обстоятельств преступления корректировщикам или наводчикам могут инкриминировать и другие, более жесткие статьи - государственную измену, пособничество государству-агрессору или коллаборационную деятельность", - пояснили в спецслужбе.

Наказание зависит от содеянного, обстоятельств преступления и готовности обвиняемого сотрудничать со следствием, отмечают в СБУ. Госизмена в условиях военного положения предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а несанкционированное распространение информации о ВСУ - от пяти до восьми лет. "Наказание за коллаборационизм варьируется: это может быть лишение свободы, конфискация имущества, запрет занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью или штраф", - добавляют в спецслужбе.

Кого и как вербуют?

Адвокат Игорь Чудовский, который работает с подобными обвиняемыми, выделяет три категории лиц, которых вербуют представители РФ. "Первая - те, кто идеологически настроен и готов сотрудничать. Вторая - нуждающиеся в деньгах. Третья - те, на кого есть компромат", - сообщил DW адвокат, исходя из данных о тех подсудимых, кто частично или полностью признал свою вину.

По оценке адвоката Сергея Крутько, среди завербованных корректировщиков, признавших вину, немало рядовых украинцев. "Один из подзащитных объяснил мне, что он делал это для того, что "все скорее закончились". Эту позицию можно описать такой "мудростью": ужасный конец вместо бесконечного ужаса, - рассказал DW Крутько. - Кто-то был напуган, кто-то - под влиянием российской пропаганды. Идейных, которые кричали, что они за Россию, в моей практике не было. Но я не исключаю, что они существуют".

По информации СБУ, в большинстве случаев корректировщики соглашались сотрудничать за деньги. Адвокат Крутько приводит суммы из его дел - от 200 до 500 долларов за информацию об определенном объекте. По его словам, россияне также предлагают своим агентам должности на оккупированных территориях.

"Мы делаем так, чтобы разоблачить наводчика еще на этапе подготовки к преступлению, - в свою очередь, заверяют в СБУ. - Чтобы он не выполнил поставленную ему задачу. У нас есть много методов сбора и анализа информации - начиная от мониторинга открытых данных, информации от наших оперативных источников и заканчивая свидетельствами, получаемыми от уже разоблаченных наводчиков".

Процесс по делу несовершеннолетнего

В судебном реестре есть по крайней мере один приговор в отношении несовершеннолетнего украинца, как было установлено, завербованного ФСБ России. По информации следствия, ученик Обуховского профлицея сам написал представителю РФ в мессенджере, а тот переспросил, понимает ли обратившийся "суть работы". Парень, про данным следствия, ответил утвердительно и добавил: "Школы, училища и детсады я не буду фотографировать, потому что я понимаю, что, скорее всего, вы будете туда бомбить, информация передается в РФ. Такую ответственность я брать не собираюсь".

За деньги несовершеннолетний, по его признанию на суде, пообещал передавать информацию о госучреждениях - "они мне без разницы", а также военных объектах и критической инфраструктуре. В течение марта прошлого года он, как сам признался в ходе процесса, передал россиянину данные о военкомате и районной администрации, получив за выполнение одной из задач около 4000 гривен.

Работники СБУ задержали парня, когда он снимал у здания спасателей, и инкриминировали ему несанкционированное распространение информации о ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК). В ходе слушания дела подсудимый частично признал вину, добавив, что "совершил большую ошибку". И заверял, что планировал передавать фото без военной техники, чтобы "кто-то другой не давал правдивую информацию с военной техникой". Выступая в суде в качестве свидетелей, отчим и классная руководительница парня сообщили, что он занимал патриотическую позицию и отрицательно относился к РФ. "По мнению отчима, спецслужбы ввели обвиняемого в заблуждение и соблазнили деньгами", - сказано в материалах дела.

Суд учел раскаяние подсудимого и его возраст и приговорил к семи годам лишения свободы. Адвокатша парня уже подала апелляцию на приговор, попросив назначить два года условно. В свою очередь, эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская считает, что ученик лицея должен быть признан жертвой, а не преступником. "Вербовка детей является одним из шести серьезных нарушений прав ребенка, совершенных в ходе вооруженных конфликтов", - написала Рашевская в Facebook.

Как проходит следствие по таким делам?

У адвоката Сергея Крутько нет претензий к следствию в отношении дел его подзащитных, подозреваемых в сотрудничестве с РФ. "СБУ делает все максимально корректно, - считает Крутько. - Мне сложно придраться к следственным действиям и доказательствам. Я удивлен, ведь качество досудебного расследования существенно отличается от довоенных дел".

У адвоката Игоря Чудовского иное мнение: "Мы надеялись, что СБУ будет ловить врагов, а не назначать их". Чудовский рассказал об одном из своих подзащитных - работнике нефтебазы, которого обвиняют в покушении на диверсию. По версии следствия, мужчина был завербован представителями РФ и планировал передать им информацию о нефтебазе, чтобы по ней нанесли ракетный удар. Обвиняемый вину не признает.

Как полагает адвокат Чудовский, его подзащитному предъявили это обвинение из-за того, что тот с детства жил в РФ и служил в российской армии, а потом переехал в Украину, женился и получил украинское гражданство. "Следствию очень подошла его биография", - указывает адвокат. Во время судебного процесса подзащитному Чудовского предложили принять участие в обмене - потому что его мать проживает в Тюмени. Трем подзащитным адвоката Сергея Крутько также предлагали принять участие в обмене - и все трое согласились.

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