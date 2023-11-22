  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В суд Польши направили дела 16 обвиняемых в шпионаже на РФ

Даниил Сотников
22 ноября 2023 г.

Прокуратура утверждает, что обвиняемые следили за поставками военной помощи Украине и пытались установить на нее GPS-трекеры.

https://p.dw.com/p/4ZJ3t
Флаги ЕС и Польши
Фото: Bernd Riegert/DW

Прокуратура в Польше передала в суд обвинительные заключения по делу 16 человек, подозреваемых в создании шпионской сети в интересах России. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает радиостанция RMF FM.

Прокуратура обвиняет 16 человек в участии в организованной преступной группе и деятельности в интересах внешней разведки, противоречащей интересам Польши. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Обвиняемые проводили мероприятия, в том числе по выявлению объектов критической инфраструктуры, военных объектов и морских портов", - сообщили в прокуратуре. По данным обвинения, члены шпионской сети "держали своих клиентов в курсе результатов своей разведки, за что получали вознаграждение".

Обвиняемые следили за поставками военной помощи в Украину

Среди прочего задержанных обвиняют в установке веб-камер на маршрутах транспортировки западной военной помощи Украине и попытках установить на них GPS-трекеры. По данным прокуратуры, они также вели антипольскую пропаганду и готовили диверсии.

Спецслужбы Польши не раскрыли гражданство подозреваемых, сообщив лишь, что это "иностранцы из-за нашей восточной границы". Одним из задержанных по этому делу оказался российский 20-летний хоккеист, выступающего за один из клубов первой лиги, сообщило RMF FM. В Польше он живет с 2021 года. Как заявили спецслужбы страны, задержанный специализировался на выявлении и съемке военных объектов и объектов критической инфраструктуры. 

Обвиняемые в шпионаже действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медыке, Перемышле, Жешуве, Варшаве и в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье, сообщила прокуратура.

Смотрите также:

В Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Здание федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ

Прокуратура ФРГ занялась проверкой немецкой разведслужбы

Прокуратура ФРГ занялась проверкой немецкой разведслужбы

Федеральная прокуратура Германии проверит разведслужбу BND на причастность к шпионажу в пользу США. В деле могут быть затронуты интересы Евросоюза, Франции и Австрии.
Политика1 мая 2015 г.
external

Объявлен шпионом: ФСБ задержала американского журналиста, как ответят США? DW Новости (30.03.2023)

Объявлен шпионом: ФСБ задержала американского журналиста, как ответят США? DW Новости (30.03.2023)

Международный скандал. В России сотрудниками ФСБ задержан американский журналист, корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. Против него возбуждено дело о шпионаже. Издание уже заявило о своей серьезной обеспокоенности за своего корреспондента. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Гершковича взяли "с поличным". Какой реакции ожидать от Белого дома?
30 марта 2023 г.31:10 мин.
Старый город Риги

Экс-депутат сейма Латвии приговорен к 8,5 года за шпионаж в пользу РФ

Экс-депутат сейма Латвии приговорен к 8,5 года за шпионаж в пользу РФ

Суд приговорил Адамсонса и его сообщника из России к 8,5 и 7,5 года за передачу российским спецслужбам информации о Латвии.
Политика9 ноября 2023 г.