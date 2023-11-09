Экс-депутат сейма Латвии получил срок за шпионаж в пользу РФ

Суд приговорил Адамсонса и его сообщника из России к 8,5 и 7,5 года за передачу российским спецслужбам информации о Латвии.

Рижский городской суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ бывшего депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса и гражданина России Геннадия Силонова, который работал в КГБ Латвийской ССР, сообщает телеканал LSM.lv в четверг, 9 ноября.

Адамсонса суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с пробационным сроком на два года, Силонова приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с пробационным надзором также на два года.

Адамсонс был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России в июне 2021 года. Как утверждает следствие, бывший депутат сейма "систематически и целенаправленно" собирал и через Силонова передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях НАТО, военных закупках Латвии, бюджете страны, поправках к законам и ситуации на границе.

Адамсонс встречается с Силоновым как минимум с 2015 года, в общей сложности правоохранительные органы Латвии зафиксировали более 100 таких встреч. По версии прокурора, Адамсонс получал выплаты за шпионаж, а деньги переводились дочери Адамсонса в Россию.

Адамсонс и Силонов отвергают обвинения

Оба осужденных отвергли предъявленные им обвинения, а решение суда назвали "полностью сфабрикованным". Мужчина не отрицают, что знакомы и дружат, но утверждают, что не занимались шпионажем и не связаны с российскими спецслужбами.

Утверждение прокурора, что Силонов переводил "выплаты" дочери Адамсонса, обвиняемые назвали "абсурдом". По их словам, Адамсонс сам давал Силонову деньги - обычно 100-200 евро каждые несколько месяцев, чтобы тот переводил их на счет дочери Адамсонса в России. Защита осужденных сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Адамсонс до 1992 год служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. После распада СССР он вернулся в Латвию, где в 1994 году стал министром внутренних дел страны. В 1995 году он покинул этот пост и стал депутатом сейма Латвии. В парламенте он был членом комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отмечает информагентство LETA. После ареста Адамсонс вышел из социал-демократической партии "Согласие", которую представлял в парламенте.

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