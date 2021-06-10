 Суд арестовал экс-главу МВД Латвии, подозреваемого в шпионаже в пользу России | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2021

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Европа

Суд арестовал экс-главу МВД Латвии, подозреваемого в шпионаже в пользу России

У депутата Сейма Яниса Адамсонса прошли обыски. Следствие считает, что экс-глава МВД Латвии в течение 4 лет сообщал Москве о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.

Человек в мантии судьи держит листы бумаги

Суд Видземского предместья Риги в пятницу, 11 июня, по итогам двухчасового заседания, распорядился арестовать бывшего министра внутренних дел Латвии, депутата от cоциал-демократической партии "Согласие" Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Решение можно обжаловать в окружном суде Риги. Парламентарий и его адвокат отказались комментировать вердикт.

64-летний Адамсонс был задержан днем ранее. Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыски у депутата после соответствующего разрешения парламента. Следователи изъяли различные носители информации и документы и анализируют их содержимое.

По информации следствия, экс-глава МВД Латвии последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе. По версии СГБ, речь идет о 43 эпизодах шпионажа. Янис Адамсонс был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, однако не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отметило информагентство LETA.

Латвийское министерство внутренних дел Адамсонс возглавлял в 1994-1995 годах.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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