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Суд в Швеции оправдал фигуранта дела о шпионаже на Россию

Ольга Лебедева
26 октября 2023 г.

Гражданина Швеции российского происхождения Сергея Скворцова признали невиновным по делу о предполагаемой передаче ГРУ западных технологий.

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Судейский молоток - иллюстративное фото
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

В Стокгольме завершился судебный процесс в отношении шведского гражданина российского происхождения Сергея Скворцова. В четверг, 26 октября, он признан невиновным в "масштабной незаконной разведывательной деятельности" против Швеции и США и передаче западных технологий российским военным.

Суд над 60-летним Скворцовым продолжался с начала сентября. Прокурор Хенрик Олин, выступая на первом заседании, назвал подсудимого "агентом по закупкам". Прокуратура запрашивала для подсудимого пять лет лишения свободы. Адвокат выходца из РФ отрицал вину подзащитного.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в ноябре 2022 года. Женщина была отпущена на свободу по итогам расследования без предъявления ей обвинений, а ее муж содержался под стражей почти год и был освобожден в начале октября. Стокгольмский окружной суд сообщил, что больше нет оснований для его ареста. При этом адвокат Скворцова заявляла, что данное решение еще не означает возможного вынесения впоследствии оправдательного приговора.

В чем шведская прокуратура обвиняла Скворцова

Шведская прокуратура заявляла, что Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года "тайно и с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло создать угрозу для безопасности Швеции".

По данным ведомства, Скворцов пользовался своим бизнесом в сфере импорта-экспорта, чтобы незаконно добывать информацию и технологии, которые он передавал ГРУ, говорится в обвинительном заключении. Он также собирал данные о том, как добывать "различные предметы для российского государства и вооруженных сил, которые не могли быть получены на открытом рынке из-за санкций", говорилось в материалах дела.

В целях нацбезопасности часть процесса проходила за закрытыми дверями. Среди свидетелей, среди прочих, числились агент американского ФБР и представители шведских спецслужб. А одним из доказательств являлись электронные письма российского Минобороны в адрес Скворцова, отмечает агентство AFP. Сергей Скворцов живет в Швеции на протяжении 25 лет, а в 2012 году стал подданным королевства.

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