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Главу представительства РФ в ЕС подозревают в шпионаже

Виталий Кропман
24 октября 2023 г.

Слухи и подозрения в отношении 48-летнего Кирилла Логвинова появились в Брюсселе еще в 2022 году, когда бельгийская контрразведка настойчиво, но безуспешно требовала внести его в список лиц, подлежащих высылке.

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Здание Еврокомиссий в Брюсселе
Здание Еврокомиссий в БрюсселеФото: viennaslide/imago images

Кирилла Логвинова, который около года является исполняющим обязанности главы представительства России в ЕС, бельгийские власти подозревают в работе на российскую Службу внешней разведки (СВР). Об этом сообщается в опубликованном во вторник, 24 октября,  совместном расследовании Espiomats, в котором наряду с немецким изданием Der Spiegel участвовали бельгийская газета De Tijd, Expressen из Швеции, Delfi из Эстонии, LRT из Литвы, VSquare и Frontstory из Польши, ICJK из Словакии и центр "Досье", основанный Михаилом Ходорковским.

Слухи и подозрения в отношении 48-летнего дипломата появились в Брюсселе еще в прошлом году, отмечается в публикации. Тогда бельгийская контрразведка настойчиво требовала внести Логвинова в список лиц, подлежащих высылке как подозреваемого в шпионаже, но безуспешно. "Выслать действующих разведчиков из Бельгии может мешать недостаток политической воли в Европейской службе внешних связей (EEAS) (как пояснили европейским журналистам в бельгийском МИДе, она аккредитует дипломатов при ЕС)", - указывают авторы расследования. Вице-премьер Европейского парламента (ЕП) Мартин Хойсик, напротив, выразил сильную обеспокоенность статусом Логвинова. "Меня шокирует, что его до сих пор не выслали. Если бельгийские спецслужбы потребовали его высылки, мне было бы очень интересно узнать, почему EEAS бездействует", - заявил политик.  По его словам, он ожидает, что теперь парламент ЕС займется этим делом.

Как отмечается в расследовании, несмотря на существенные ограничения для российской миссии в Брюсселе, Логвинов продолжает активно работать. За 2022 год он успел организовать множество приемов для делегаций дружественных Кремлю стран -  Азербайджана, Венесуэлы, Беларуси, Египта, Ирана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии и Таджикистана. Для некоторых из них он устраивал показы пропагандистских фильмов. Например, "Танки для почек" - псевдодокументального раследования от российской медиакомпании RT про якобы торговлю органами в Украине при участии местных силовых служб.

Центр российского шпионажа

Брюссель считается "центром российского шпионажа", указывают авторы расследования. До начала полномасштабной войны в Украинев бельгийской столице насчитывалось более 200 сотрудников спецслужб РФ, включая СВР, Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного под своим прежним названием - ГРУ) и Службы оперативной информации и международных связей (5-я служба) ФСБ.

В 2022 году активность российской разведки резко выросла. В тот год из Бельгии выслали 48 россиян. Среди них были сотрудники российского посольства в Брюсселе и представительств России в НАТО и в ЕС. В большинстве случаев удалось установить прямые связи между высланными людьми и российскими спецслужбами, отмечается в расследовании.

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