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Глава ФБР: В США еще "слишком много" российских шпионов

Александра Иванова
9 сентября 2023 г.

Американские спецслужбы постоянно сталкиваются со следом российской разведки в стране, заявил директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в Международном музее шпионажа.

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Силуэт человека в шляпе и плаще
Фото: imago/bonn-sequenz

Число российских шпионов в США остается "слишком  большим", несмотря на предпринимаемые в последнее время попытки сократить его. Об этом заявил директор Федерального бюро пасследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщило в пятницу, 8 сентября, онлайн-издание The Hill. "След российской разведки - а под ним я подразумеваю сотрудников российской разведки - все еще слишком велик в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и что мы пытаемся блокировать, предотвращать и пресекать всеми возможными способами", - сказал Рэй, выступая 7 сентября в Международном музее шпионажа.

Глава американской спецслужбы подчеркнул: "Если кто-либо нуждается в напоминании о том, в чем состоят российские интересы, ему достаточно посмотреть на происходящее в Украине. Поэтому мы никогда не теряем из виду тот факт, что это те же люди, которые вовлечены в бессовестную деятельность и агрессию в Украине".

Шпионаж в пользу России в США

В качестве примера шпионской деятельности в пользу Москвы на территории США Кристофер Рэй привел случай мексиканца Эктора Алехандро Кабреры Фуэнтеса. В феврале 2020 года тот был арестован в Соединенных Штатах. По данным американских властей, некий российский чиновник нанял Фуэнтеса в 2019 году, поручив ему, помимо прочего, найти автомобиль, который принадлежит "источнику в правительстве США", и записать его регистрационный номер.

Фотография этого автомобиля была обнаружена в телефоне у жены мексиканца в папке с удаленными файлами в тот момент, когда супруги приехали в аэропорт Майами, чтобы вылететь в Мексику. Фуэнтес уже сознался, что автомобиль был сфотографирован по указанию российского чиновника.

В конце июля 2023 года власти Бразилии отказали Вашингтону в экстрадиции гражданина России Сергея Черкасова, которого США считают сотрудником российской разведки и обвиняют в шпионаже.

Черкасова задержали в июне 2022 года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. В Бразилии, куда выдворили россиянина, того приговорили к 15 годам тюрьмы за подделку документов.

В 2018 году Черкасов по бразильскому паспорту переехал в США, где поступил в один из университетов округа Колумбия. Как утверждает Вашингтон, в США мужчина обзавелся связями с представляющими интерес людьми и передавал российской разведке информацию об американских гражданах. Закончив обучение, весной 2020 года Черкасов уехал из США, но продолжил поддерживать свои связи, чтобы получать информацию о внешней политике Вашингтона, заявляют в Минюсте Соединенных Штатов.

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