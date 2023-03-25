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Министерство юстиции США (фото из архива)Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США обвинили в шпионаже пытавшегося попасть в МУС россиянина

Дмитрий Андреев
52 мин. назад

Офицер российской военной разведки Сергей Черкасов по бразильскому паспорту получил образование в университете в США, а затем добивался места практиканта в МУС в Гааге, заявили в Вашингтоне.

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Власти США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в работе на российскую разведку, а также визовом, банковском и электронном мошенничестве. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили в министерстве юстиции Соединенных Штатов. Там отметили, что россиянин в настоящее время находится в заключении в Бразилии.

Минюст - о карьере Черкасова в США

По версии американского Минюста, Черкасов начал работать в качестве российского агента в Бразилии в 2012 году. В 2018 году он под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры переехал в США, где поступил в один из университетов в округе Колумбия. Мошенничеством следователи считают получение россиянином визы Соединенных Штатов и открытие банковских счетов под бразильским именем.

Как утверждается, в США он обзавелся связями с представляющими интерес людьми и передавал российской разведке информацию об американских гражданах. Закончив обучение, весной 2020 года Черкасов уехал из Соединенных Штатов, но продолжил поддерживать имеющиеся связи для получения информации о внешней политике государства, отметили в Минюсте.

Попытка внедриться в МУС

В июне 2022 года власти Нидерландов рассказали о попытке российской военной разведки внедрить своего шпиона в Международный уголовный суд, назвав его имя: Сергей Черкасов. Как сообщалось, 36-летний Черкасов получил место практиканта в МУС, но был разоблачен нидерландской спецслужбой AIVD и задержан по прибытии в Амстердам. Мужчину выслали в Бразилию, где он был арестован по обвинению в мошенничестве.

Угроза, исходившая от офицера Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (прежнее название - Главное разведывательное управление, ГРУ. - Ред.), "была потенциально очень высокой", мужчина "пользовался хорошо разработанным прикрытием, скрывая любые связи с Россией" и особенно с военной разведкой, отметили летом 2022-го в нидерландской спецслужбе.

По мнению AIVD, разоблаченный российский шпион мог причинить большой ущерб МУС, который в настоящее время расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине после вторжения 24 февраля.

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