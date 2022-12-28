Российский шпион в BND? Новые подробности и слухи

Шпионский скандал, потрясший Германию накануне Рождества, остается одной из главных тем немецких СМИ. DW - о том, что уже известно о Карстене Л., подозреваемом в шпионаже в пользу РФ.

Становятся известны все новые детали, касающиеся истории задержанного 21 декабря по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND). Генпрокуратура ФРГ хранит на сей счет молчание, ссылается на свой скупой пресс-релиз, опубликованный на следующий день после ареста Карстена Л. (Carsten L.). Но у немецких СМИ есть и другие источники в местных правоохранительных органах.

"Большое ухо BND"

Так, еженедельник Focus указывает, что Карстен Л. был своего рода "большим ухом BND" - занимал руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки. С помощью специальных антенн BND мониторит всемирную электронную коммуникацию, фильтрует ее и вылавливает секретные данные о зарубежных армиях, ситуациях на фронтах, коррумпированных правительствах, террористах, торговцев оружием.

Штаб-квартира BND в Берлине Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Из всего этого моря секретной информации Карстен Л., по данным Focus, вычленял наиболее важную, систематизировал и снабжал ей правительство Германии, бундесвер, отдельные министерства, профильные комитеты бундестага. При этом, что особенно пикантно, он имел доступ и к данным, которыми обменивались с BND дружественные спецслужбы: американское Агентство национальной безопасности (NSA) и британский Центр правительственной связи (GCHQ), занимающийся радиоэлектронной разведкой, а также спецслужбы Франции и Израиля.

Именно британцы, кстати, судя по всему, особенно успешны в том, что касается контроля за связью, электронной коммуникацией и даже телефонными разговорами между российскими военными в Украине. По информации Focus, немецкие следователи не исключают, что Карстен Л. делился с российским заказчиком и полученными таким образом данными. Если это действительно так, то дружественные спецслужбы точно не обрадуются, а нынешний и без того весьма хрупкий фундамент доверия между ними и BND будет сильно подорван.

Что говорят в правительстве Германии

По информации источников двух общественно-правовых немецких медиакомпаний WDR и NDR, Карстен Л. передавал России также совершенно секретные данные о том, как ситуацию в Украине, на фронтах и в ВСУ оценивают спецслужбы ФРГ. В условиях войны, развязанной Россией против Украины, такие сведения, скорее всего, представляли собой немалую ценность для российского командования.

Кристиане Хоффман Фото: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Для официального Берлина, постоянно заявляющего о своей беспрекословной поддержке Украины в отражении российской агрессии, эта история представляется крайне досадной. Вот и на правительственной пресс-конференции 28 декабря - первой после известия о задержании Карстена Л. - официальная представительница канцлера Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW, заявила, что "немецкое правительство… очень серьезно относится к этому случаю". Она же подтвердила, что "ведомство федерального канцлера и сам канцлер" были заблаговременно проинформированы о предстоящем разоблачении российского шпиона в BND.

Немецкие спецслужбы расслабились?

Между тем, по сообщениям немецких СМИ, сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля немецкая контрразведка - Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) - обращала внимание министерств и ведомств ФРГ на возросшую угрозу российского шпионажа и даже подозревало некоторых чиновников в том, что они являются агентами влияния Кремля. Подозрения, судя по всему, не подтвердились: ни задержаний, ни обысков тогда проведено не было.

Облава на рейхсбюргеров, декабрь 2022 года Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

С другой стороны, в прессе ФРГ появилась информация, что незадолго до начала войны - в январе - само это ведомство получило указание от министра внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) уделять внимание не столько иностранным шпионам, сколько отечественным правым радикалам, неонацистам и рейхсбюргерам. Представитель МВД на правительственной пресс-конференции отказался комментировать эту информацию.

Но в этот же день в интервью радиостанции Deutschlandfunk глава комитета бундестага по контролю за спецслужбами, депутат от "зеленых" Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) признал, что после холодной войны немецкие спецслужбы расслабились, в то время как российские продолжали действовать как прежде, и даже наращивали масштабы шпионажа против Германии. Историю с Карстеном Л. он назвал "максимально тревожным случаем".

Карстен Л. - не опереточный шпион?

В самом деле. В недавнем прошлом в Германии был целый ряд историй, связанных с разоблачением граждан ФРГ, шпионивших в интересах российских спецслужб. Но в сравнении с Карстеном Л. все они выглядят, скорее, опереточными шпионами, действовавшими кто из скуки, кто из авантюризма, кто из каких-то личных или корыстных побуждений.

Сравнимый с нынешним случай в истории BND был разве что несколько десятилетий назад. В начале 70-х годов прошлого века разведке ГДР удалось внедрить в эту немецкую спецслужбу своего человека - Габриэле Гаст (Gabriele Gast), которая сумела дослужиться до руководящей должности в "советском" управлении BND. Разоблачили ее только после объединения Германии в 1990 году и приговорили к семи годам тюрьмы.

Сейчас, по данным самих немецких контрразведчиков, в одной только Германии находится порядка 200 российских агентов. Большинство из них трудятся под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине и консульствах РФ в других немецких городах. Все они, как считается, поименно известны ведомству по охране конституции, но, не пойманные с поличным, остаются в стране - хоть и под присмотром.

На вопрос DW, следует ли ожидать теперь, после разоблачения в BND, высылки некоторых из них, как 40 российских "дипломатов в погонах" весной в знак протеста портив вторжения РФ в Украину, официальный представитель МИД ФРГ отвечать не захотел, предложив дождаться окончания следствия.

Оно должно ответить и еще на целый ряд пока открытых вопросов. Например, такие: какими мотивами - финансовыми или идеологическими - руководствовался Карстен Л. (если вина его будет доказана)? Может быть, его шантажировали? Как он передавал информацию в Россию? Кто был его связным в Берлине и был ли такой человек вообще? Адреса? Явки? Кто и как вышел на след Карстена Л. - сами в BND или и в этом случае не обошлось без помощи дружественных спецслужб?

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