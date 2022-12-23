Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Представители правительства ФРГ хвалят спецслужбы за бдительность, оппозиция сомневается в их надежности. Политики вместе со СМИ предупреждают немцев о гибридной войне Путина.

"Если подозрение подтвердится, то по шпионской деятельности России удалось нанести важный удар". Так министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) отреагировал на арест сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) по подозрению в шпионаже в пользу России. Сообщение о том, что гражданин ФРГ Карстен Л. (Carsten L.) уже с 16 декабря находится в предварительном заключении, обошло 22 декабря все ведущие немецкие СМИ.

В своем аккаунте в Twitter министр, представляющий в правительстве либеральную Свободную демократическую партию (СвДП), поздравил Генеральную прокуратуру и Федеральную судебную палату с разоблачением предполагаемого российского шпиона во внешней разведке ФРГ и подчеркнул: "Это показывает, насколько мы должны быть бдительными".

"Для России все средства хороши"

Арест предполагаемого агента показывает, что "мы должны очень внимательно наблюдать за стремлением России оказывать влияние на Германию", заявил в интервью радиокомпании Deutschlandfunk эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid). По его словам, Россия представляет угрозу не только с военной точки зрения, речь идет также о ведении гибридной войны.

Депутат бундестага Нильс Шмид во время выступления в парламенте Германии Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

"Россия уже многие годы считает, что находится в конфликте, даже в состоянии войны с Западом, и исходит из того, что все средства хороши: и убийство оппозиционеров на немецкой территории, и шпионаж. Поэтому мы должны быть бдительными и решительными", - указал Шмид.

На вопрос журналиста, осознает ли это в достаточной мере население Германии, Нильс Шмид ответил, что из-за шока от российской агрессии против Украины жители ФРГ "стали, безусловно, осознавать это в большей мере". В то же время пока еще, по его мнению, немецкое общество находится в процессе переосмысления происходящего.

По словам эксперта, провозглашенная канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) "смена эпох" (Zeitenwende) означает, в частности, что "в международных отношениях существенно возрастает роль военной составляющей". В подходе к России следует переориентироваться "от диалога больше в сторону сдерживания", указал Нильс Шмид и пояснил: "После того, как мы 30 лет делали очень сильный упор на диалог с Россией, нам теперь следует уделять намного больше внимания противодействию гибридной войне со стороны России".

"Тайная война далеко за линией фронта в Украине"

"Оставаться бдительными" - так озаглавлен и комментарий в консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, написанный одним из четырех ее главных редакторов Бертольдом Колером (Berthold Kohler).

"Путин в Украине ведет войну, которая угрожает стать катастрофой для его режима, поскольку подвергшаяся агрессии страна получает массированную поддержку со стороны "коллективного Запада". Кремль пытается ослабить его невоенными средствами, пользуясь любой возможностью: путем разведывательной деятельности в политических, экономических и общественных кругах, с помощью дезинформации и кибератак", - напоминает автор.

Штаб-квартира BND в Берлине Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Он приходит к такому выводу: "Разоблачение предполагаемого двойного агента показывает, в том числе и широкой общественности, что Москва ведет тайную войну далеко за линией фронта в Украине. Поэтому следовало бы, в том числе и в Германии, вспомнить девиз НАТО: бдительность - это цена свободы".

Немецкие спецслужбы явно проявили бдительность, считает министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) от партии "зеленых". Он заявил телеканалам RTL и ntv: "Мы должны защищать свои интересы, и наши спецслужбы, как мы вчера увидели, делают это очень хорошо".

"Совершенно новый и пугающий уровень угрозы"

Иного мнения придерживается эксперт по спецслужбам оппозиционной Левой партии Андре Хан (André Hahn). На страницах газеты Rheinische Post он выразил озабоченность состоянием дел в BND. "Если подтвердится, что даже в рядах Федеральной разведывательной службы один из сотрудников шпионил в пользу России, то это будет совершенно новый и пугающий уровень угрозы".

"Насколько надежны спецслужбы?" - таким вопросом задается и левая по своей политической ориентации газета TAZ. Она пишет: "Заслать агента в спецслужбу противника - это своего рода высший пилотаж в сфере шпионажа. Тот, кто не в состоянии защитить себя от этого, вызывает сомнения в своей надежности".

Глава внешней разведки Германии BND Бруно Каль Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

В комментарии, озаглавленном "Яд для доверительных отношений с Киевом", TAZ указывает на визит президента Украины Владимира Зеленского в США и констатирует: "Пока в Вашингтоне укрепляют антипутинский альянс, в Берлине не могут быть уверены в том, что к агрессору не попадает секретная информация, касающаяся вопросов безопасности".

Об этом же со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ пишет и информационный портал Focus online: "В BND очень встревожены тем, что арестованный по подозрению в государственной измене Карстен Л. мог передавать русским материалы дружественных разведок".

Хеннинг Отте (Henning Otte), эксперт по вопросам обороны крупнейшей оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в интервью изданиям медиагруппы Funke потребовал: "Мы должны быть быстрее и лучше при противодействии зарубежному шпионажу". Он считает: "Мы слишком мало знаем о том, что зарубежные спецслужбы творят в Германии".

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