Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) предоставляет ВСУ данные со спутников, показывающие позиции и передвижения российской армии, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила газета Die Zeit по итогам исследования, проведенного совместно с телекомпанией ARD.
Согласно данным СМИ, с мая BND передала украинской разведке более 100 текстовых отчетов и спутниковых снимков, сделанных при помощи принадлежащей бундесверу разведывательной системы SAR-Lupe, которую в прошлом Германия вывела на орбиту в сотрудничестве с Россией. Эти данные, среди прочего, включали снимки, позволяющие определить местоположение складов боеприпасов войск РФ на оккупированной территории Украины и "аэродрома с точным местоположением и количеством российских самолетов".
Кроме того, указывают СМИ, BND перехватывала радиосообщения российских солдат и их звонки по мобильному телефону, а также анализировала боеспособность и моральный дух в отправленных в Украину подразделениях войск РФ.
Как отмечают авторы исследования, немецкая разведка при этом не нарушает нормы международного права, так как передает данные с задержкой до недели, а съемка со спутников происходит только над территорией Украины. В ведомстве предполагают, что российская сторона знает о передаваемых данных, но "окно" в несколько дней, которое соблюдает Германия, не делает ее участником войны России против Украины.
За несколько недель до контрнаступления в Харьковской области украинские власти объявили о контрнаступлении на юге страны. Такая тактика является стандартным приемом для введения врага в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминало издание.
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