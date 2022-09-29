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Логотип на здании федеральной разведывательной службы в Берлине
Логотип BND на здании офиса разведки в БерлинеФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
КонфликтыРоссия

СМИ: Разведка ФРГ снабжает Украину данными о войсках РФ

Анатолий Арни
1 ч. назад

Разведка Германии передает Украине информацию о передвижениях войск РФ и перехватывает переговоры российских солдат в Украине, сообщают Die Zeit и ARD.

https://www.dw.com/ru/smi-nemeckaa-razvedka-snabzaet-ukrainu-informaciej-o-raspolozenii-rossijskih-vojsk/a-63274042

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) предоставляет ВСУ данные со спутников, показывающие позиции и передвижения российской армии, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила газета Die Zeit по итогам исследования, проведенного совместно с телекомпанией ARD.

Согласно данным СМИ, с мая BND передала украинской разведке более 100 текстовых отчетов и спутниковых снимков, сделанных при помощи принадлежащей бундесверу разведывательной системы SAR-Lupe, которую в прошлом Германия вывела на орбиту в сотрудничестве с Россией. Эти данные, среди прочего, включали снимки, позволяющие определить местоположение складов боеприпасов войск РФ на оккупированной территории Украины и "аэродрома с точным местоположением и количеством российских самолетов".

Кроме того, указывают СМИ, BND перехватывала радиосообщения российских солдат и их звонки по мобильному телефону, а также анализировала боеспособность и моральный дух в отправленных в Украину подразделениях войск РФ.

Как отмечают авторы исследования, немецкая разведка при этом не нарушает нормы международного права, так как передает данные с задержкой до недели, а съемка со спутников происходит только над территорией Украины. В ведомстве предполагают, что российская сторона знает о передаваемых данных, но "окно" в несколько дней, которое соблюдает Германия, не делает ее участником войны России против Украины.

Западная разведка во многом помогает Украине

Как ранее писала газета The New York Times, при планировании контрнаступления ВСУ в сентябре страна обменивалась разведданными с американскими спецслужбами. Некоторые американские чиновники отмечали, что успешные действия украинских военных приведут к тому, что Россия будет искать способы нанести ответный удар - возможной реакцией на это стали спешная организация "референдумов" на оккупированной территории Украины, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным мобилизация в России и его угрозы применить ядерное оружие, к которым призвала всерьез отнестись экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

За несколько недель до контрнаступления в Харьковской области украинские власти объявили о контрнаступлении на юге страны. Такая тактика является стандартным приемом для введения врага в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминало издание.

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